Проигравший борьбу с раком Хабенский: Я понял, что грош нам цена

Константин Хабенский стал очередным звездным гостем передачи Владимира Познера. Популярный артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о потере жены.

Константин Хабенский впервые за многие годы рассказал о первой жене Анастасии, которая 11 лет назад умерла от онкологического заболевания. Актер начал повествование с того, что упомянул о благотворительном фонде, организованном в помощь детям с опухолью головного мозга (именно такой диагноз был поставлен Анастасии Хабенской). За десять лет работы фонд помог более тысячи детей.

На благотворительность артиста подвигла тяжелая болезнь супруги. "Подтолкнула к этому очень простая вещь. 11 лет назад у меня в семье случилась беда. У Насти, моей жены, обнаружили онкологию головного мозга. Сделали две операции, мы переехали в Америку продолжать лечение. Чтобы отвлечь ее от этой истории, я предложил заниматься помощью другим – детям с этой же болезнью. И она начала. Мы начали вместе. Потом ее не стало, и я понял, что грош нам цена, если это будет однодневная история", – заявил Константин.

Проиграв борьбу с раком, Хабенский долго не выходил в свет, не общался с журналистами. Артист посвятил себя воспитанию маленького сына Ивана. Сейчас мальчик вместе с бабушкой живет в Испании, но связь между сыном и отцом не потеряна. В день рождения Ивана Константин закатил грандиозную вечеринку.

В 2013 году Хабенский женился. Его избранницей стала актриса Ольга Литвинова. В 2016 году она подарила ему дочь Александру. О личной жизни актер не распространяется, зато поклонники готовы говорить о нем круглосуточно.

В комментариях к интервью Познера фанаты рассыпались в комплиментах Хабенскому: "Приятный человек и отличный актер! По моему скромному мнению, лучший наш актер", "Тот случай, когда голос – уже половина эстетического удовольствия. Спасибо большое за Константина, Владимир Владимирович﻿", "Хабенский молодец, наш человек", "Талантливый человечище с большой душой. Уважаю!"