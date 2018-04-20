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Шоу-бизнес

Машков на сцене интимно коснулся сына Табакова

Владимир Машков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Младший сын Олега Табакова получил награду, посмертно присужденную легендарному артисту. Поддержал Павла актер Владимир Машков, также оказавшийся на сцене и произнесший добрые слова в адрес покойного мэтра.

Продолжение: Анастасия Макеева блеснула трусами на красной дорожке
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Накануне, 19 апреля, начал работу в 40-й раз Московский международный кинофестиваль. По красной дорожке престижного мероприятия прошлись Марат Башаров с супругой Елизаветой, Алика Смехова, Ирина Мирошниченко, Ольга Кабо, Мария Кожевникова, Зара и многие другие. Президент смотра Никита Михалков по традиции встречал почетных гостей и показывал на все и всех пальцем. Ведущими церемонии открытия были актеры Игорь Верник и Аглая Тарасова.

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Объявлено об уходе Машкова из "Табакерки"

 ММКФ

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Владимир Львович Машков

Владимир Львович Машков актер

Гвоздем программы стало посмертное награждение Олега Табакова за вклад в кинематограф. На сцену поднялся преемник легендарного артиста Владимир Машков, который стал руководителем "Табакерки". "Мы – ученики Олег Павловича – знаем, что он любил. Он очень любил гордиться своим театром, учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, мы были счастливы", – цитируют Владимира Машкова РИА Новости.

Актер поблагодарил "отца" за подаренную ему творческую судьбу. Приз за Олега Табакова получил его младший сын Павел. "Завтра 40 дней, и будет вдвойне памятно, что это было сделано накануне. Он будет рад", – сказал в микрофон Павел Табаков, а Владимир Машков в качестве поддержке коснулся его спины. Этот интимный жест умудрились запечатлеть проворные журналисты.

Владимир Машков и Павел Табаков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Отметим, что на похоронах Олега Табакова Владимир Машков поддерживал убитую горем вдову артиста Марину Зудину. Несмотря на большие черные очки, скрывающие лицо, актер выглядел настоящим мачо. И как истинный джентльмен был невероятно внимателен к заплаканной Зудиной: он склонялся над актрисой, шепча ей слова утешения, что зафиксировали фотографы.

Автор: Наталья Аряева20 апреля 2018, 09:28
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