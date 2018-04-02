"Морж и головастик": народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

В сети появились интимные фотографии артиста и пианистки. И на них можно увидеть все особенности фигуры бывших супругов.

Виталину Цымбалюк-Романовскую многие считают иконой стиля, образцом вкуса, королевой гламура. Люди восхищаются ее точеной фигурой, широким, свидетельствующим о выдающимся уме, "сократовским" лбом, всегда эффектной укладкой негустых от природы волос. В свое время тонкий ценитель женской красоты Армен Джигарханян не устоял перед искушением. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – признавался актер.

И всем, конечно, было интересно посмотреть, на что именно купился артист, чем его так увлекли и соблазнили, что он потерял голову и сделал молодую киевлянку директором своего театра. Удовлетворить интерес, видимо, и призваны приватные снимки в ту пору еще влюбленной пары, которые всплыли в Интернете. Кто их туда слил – загадка. Но, судя по одной фотографии, сделали ее в ту пору, когда и Джигарханян, и его молодая жена были безумно влюблены друг в друга. Голые и счастливые – это про них.

Поклонники пары обсуждают снимки российского актера и украинской пианистки. Одни восхищаются их откровенностью, хвалят за искренность, а другие смакуют особенности телосложения Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. "Морж и головастик", "Лелик и Болик", "Лобастик мнит из себя Венеру морскую", – потешается народ над увиденной похабной карточкой.

Надо заметить, что Виталина умеет себя подать. На еще одном гуляющем по сети снимке она эффектно сидит на диване, демонстрируя "ноги от ушей" и аппетитную филейную часть. Бывшая товарка Элина Мазур предполагает, что скоро вся эта красота будет скрыта телогрейкой в Можайской женской колонии. Врет, все конечно, предательница Мазур, поскольку наверняка просто завидует страшной красоте, молодости и богатству Цымбалюк-Романовской.