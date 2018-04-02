Валерия пронзительно высказалась о здоровье Пригожина

Певица Валерия публично обратилась к супругу, продюсеру Иосифу Пригожину. Артистка написала очень пронзительное письмо, которое не оставило никого равнодушным.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своим мужем Иосифом Пригожиным. На снимке продюсер положил голову на плечо артистке. Как выяснилось, Валерия выложила трогательное фото в честь дня рождения мужа.

"Дорогой мой, любимый человек! С Днем рождения, Йосечка ! Вот времена настали: помимо того, что я нашептала тебе на ушко, необходимо сказать ещё всему миру о своем отношении к тебе. Ну и пусть. Все равно это делаю с радостью и гордостью: люблю тебя, мой самый лучший!" – написала Валерия.

Артистка пояснила, что не просто так выложила именно этот кадр. "Просто здесь ты такой беззащитный и трогательный. Только, наверное, я могу знать, как ты, муж и защитник, сам нуждаешься в поддержке и семейной опоре. Мы с тобой вместе столько дорог прошли, и ты знаешь, что я всегда рядом", – подчеркнула певица.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 1 Апр 2018 в 4:18 PDT

Валерия обратила внимание на здоровье мужа. "Береги себя (беречь тебя ты не всегда мне позволяешь), будь, пожалуйста, здоров, старайся не тратить даже минуты твоей жизни на людей недостойных твоего внимания. Пусть рядом будут единомышленники и только верные друзья – с годами все больше ценим человеческие отношения. Ну а мы, любящие тебя, всегда будем твоим надежным тылом", – завершила свой пост Валерия.

Отметим, что многочисленные поклонники присоединись к пронзительному поздравлению артистки. Они рассыпались в комплиментах и пожеланиях.