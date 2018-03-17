Родное сокровище: в семье Валерии и Иосифа Пригожина пополнение

На своей странице в Instagram продюсер Иосиф Пригожин поделился фотографией своего нового члена семьи. Подписчики пришли в восторг от снимка малышки из ванной.

Иосиф Пригожин делится со своими подписчиками в Сети не только рабочими моментами, но и подробностями из личной жизни. Он порадовал поклонников снимков нового члена семьи.

"Пенная ванна перед сном,новый член нашей семьи Лизи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок продюсер. "@anna_shulgina (певица и актриса Анна Шульгина. – Прим. ред.) ухаживает за ней каждый день.Взгляд такой умный", – добавил он. На снимке была запечатлена милая собачка, которая привела комментаторов в настоящий восторг.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 15 Мар 2018 в 3:20 PDT

"Лизи действительно красавица,вся в мамку свою!)", "Шикарная собака", "Какая очаровашка!А взгляд..это что то💋", "Смешная...😊😊😊", "Ну правда ж... Симпотичная...", "Само очарование", "Да какая мииииленькаяяя!!!!!", "Какая лапушка!", "Маленькое родное СОКРОВИЩЕ😆😆😆", – не смогли сдержать эмоций пользователи Сети.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) 14 Мар 2018 в 6:48 PDT

Напомним, ранее Иосиф Пригожин и певица Валерия заставили своих подписчиков теряться в догадках о возможном пополнении в семье, опубликовав снимок с двойняшками. Тогда продюсер объяснил, что эти дети ему не чужие.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 1 Янв 2018 в 4:13 PST

"Это не мои внуки, но эти дети нам не чужие. Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили", – подчеркнул Иосиф Пригожин. "Двойняшки и правда похожи на меня. Я тоже родился на Кавказе. Это дети, можно сказать, с Кавказа, но родились в Москве. Они нам не чужие. То, что они на меня похожи, – это правда. Родственники все друг на друга похожи". – заявил он.