Роскошная Бузова верхом на Киркорове на всю страну сделала заявление

Ольга Бузова выступила на гала-ужине канала МУЗ-ТВ. Поющая ведущая исполнила новый хит, причем сделала это специально для Филиппа Киркорова, а тот в ответ водрузил артистку себе на плечо.

Накануне, 18 апреля, состоялся гала-ужин премии МУЗ-ТВ. Отечественные знаменитости собрались на мероприятии, где оглашали номинантов предстоящего события. Одной из гостей вечера стала Ольга Бузова. Для выхода в свет поющая ведущая выбрала платье, которое выгодно подчеркивало ее фигуру. Завершали образ распущенные длинные волосы и яркий макияж. Ольга выглядела роскошной дивой.

Артистка исполнила свой новый хит "Она не боится", причем, по ее словам, в этот раз она пела без фонограммы. "Мы это услышали", – ответил ей сидевший прямо перед певицей Филипп Киркоров. Кстати, в ходе выступления Ольга пела будто бы специально для него. Бузова эротично склонилась над Киркоровым, исполняя композицию, после чего не растерявшийся артист поднял ее и поставил на стул. "Когда тебя поддерживают короли, а не какая-то мишура, ничего не страшно. И запомните: миром правит любовь", – заявила Бузова.

Впрочем, Филипп этим не ограничился и лихо закинул ее себе на плечо. Повисшая на артисте звезда "Дома-2" невозмутимо продолжила петь. Когда же Ольга завершила свое выступление, не обошлось без курьеза. Артистка попросила поаплодировать ей за то, что она пела "вживую". Зал немедленно взорвался.

"Нормально хоть пела? Попала хоть в одну ноту?" – спросила Бузова у Киркорова. "Попала", – коротко ответил Филипп, отчего зрители еще громче захлопали. Дальше было веселее. "Я твою песню наизусть знаю", – похвасталась Бузова, имея в виду композицию "Цвет настроения – синий" Киркорова, которую он недавно презентовал. "И я..." – поддакнул Филипп. "Про что ты знаешь?" – спросила Ольга. "Цвет настроения..." – ляпнул Киркоров, хотя очевидно, что девушка спрашивала о своем творчестве. Однако Бузова не растерялась и попыталась спасти попавшего впросак Киркорова: "А мою какую знаешь?" Поп-король быстро исправился. "Мало половин..." – напел он.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Апр 2018 в 9:50 PDT

Позднее на своей страничке в Instagram Бузова прокомментировала произошедшее, причем весьма жестко прошлась по тем людям, кто демонстративно покинул зал, когда она начала петь. "Вчера все встало на свои места 👸🏻👑 Я на руках у короля Российской Эстрады в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина исполнила песню #онанебоится 🎤 Причем, он сам меня поднял 🤤 да, @fkirkorov ? 🤪А тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел я хочу сказать – туда вам и дорога #выходтам 👉 Я смотрела, пела и аплодировала всем исполнителям 🙏🏻Я считаю, что приходить и сидеть с недовольными минами вообще не стоит! Лучше сидеть дома (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сделала заявление Бузова.

Далее Ольга поблагодарила фанатов за поддержку. "Я живу и дышу полной грудью! И делаю то, что хочу 🤪🤪🤪 Спасибо всем, кто искренне радовался со мной моей номинацией 🙏🏻 #моилюдивсегдасомной" – написала поющая ведущая.

Поведение Ольги Бузовой прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "А насчет "обжиманцев" с Филиппом Бедросовичем на гала-ужине МУЗ-ТВ – именно там в порыве страсти Ольга, окончательно потеряв голову, сказала главное: ей важна поддержка только короля, а остальные – мишура. Бузова открыла истинное лицо перед своими поклонниками и подписчиками. Очевидно, что она их просто использует", – заявил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru.