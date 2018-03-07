Брошенная дочь Задойнова из "Дома-2" растет настоящей красавицей

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Элина Камерен часто радует поклонников фотографиями своей прелестной дочери Сашеньки, о которой периодически забывает отец, скандально известный Александр Задойнов . Фанаты в восторге, они не устают восхищаться дивной красотой малышки.

Пост вместил в себя множество фотографий и коротенькую видеозапись с детского утренника, где девчушка в компании сверстников поздравляет маму и бабушку с Международным женским днем. Элина призналась, что выступления дочери ее порадовало и растрогало. Женщина гордится тем, что, не смотря на разницу в возрасте, все дети в группе старше Саши, девчушка ни в чем им не уступает. Сейчас мама и дочка обустраиваются в новом доме в Сочи, куда они переехали несколько месяцев назад.

Голубоглазая русоволосая малютка, похожая на ангелочка, вызвала настоящую лавину умилительных комментариев от пользователей Сети: "Очаровательная девочка, очень красивый ребенок", "Сладкая какая! Большая уже, на папу похожа", "Мои хорошие, с наступающим 8 марта вас. Пусть ваши слезы будут только от счастья. Сашка – прелесть", "Элина, у вас доченька красотка", "Бесподобная девочка! Счастья огромного куколке вашей!".

Публикация от OPSIME • ELINA KAMIREN (@kamirenworld) Мар 6, 2018 в 1:11 PST

Александра – общая дочь Элины и скандально известного участника "Дома-2" Саши Задойнова. Пара познакомилась на проекте, после череды расставаний и воссоединений у них появился ребенок. Молодые люди задумывались о свадьбе и даже планировали приурочить ее к 10-летию существования реалити-шоу. Но сомнения Александра в отцовстве спровоцировали скандал, который привел к разрыву.

Публикация от OPSIME • ELINA KAMIREN (@kamirenworld) Янв 31, 2018 в 9:06 PST

Долгое время экс-участница тянула расходы на ребенка в одиночку. Восстановить справедливость ей помог суд. Задойнову назначили алименты. Но из-за непостоянного дохода мужчина не в состоянии их выплачивать в полном объеме.