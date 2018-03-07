Народ пришел в восторг от сына-красавца Лазарева

Сергей Лазарев дал откровенное интервью о своем сыне Никите. Вместе с наследником артист снялся для обложки журнала.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Лазарев опубликовал обложку нового выпуска журнала, на которой запечатлен с сыном Никитой. Популярный исполнитель вместе с наследником принял участие в фотосессии и дал откровенное интервью. Так, артист объяснил, почему долго скрывал ребенка.

"Когда у меня родился сын, я продолжал давать концерты, выпускать песни, клипы. Сам порой удивляюсь, как мне удавалось вести параллельную жизнь, ведь дома был самый пик ночных кормлений, смесей, подгузников. Не спешил рассказывать о Никите, потому что я известный человек, вокруг которого много разговоров, слухов… Не хотелось, чтобы этот поток пересудов касался моего ребенка. Даже вынужден был переехать за город в отдельный дом, ведь, когда живешь в квартире, у тебя есть соседи, которые могут увидеть, как ты идешь на прогулку с сыном. А так хоть ненадолго удалось продлить секретность", – цитирует Сергея Лазарева Woman's Day.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Мар 6, 2018 в 3:00 PST

Певец подчеркнул, что старается быть для сына полноценным родителем и не стремится "все скинуть на нянь". "Устаю страшно, не высыпаюсь, но не жалуюсь. По-другому невозможно. Быть хорошим родителем – это тоже труд", – отметил артист.

Каждый отпуск Лазарев подстраивает под сына. "Он посвящен ему, его потребностям, желаниям. Но здесь важно не избаловать. Дети ведь в определенном возрасте начинают манипулировать взрослыми. Я стараюсь улавливать, где капризы, а где желания. Хочу воспитать ребенка так, чтобы он знал цену деньгам, всему, что имеет, и не выезжал в будущем на том, что он сын известного артиста. Пусть сам всего добивается", – заявил певец.

Увидев фото артиста с сыном, фанаты Лазарева пришли в восторг. "Какие клевые!😊", "Какие вы классные!", "Красивый какой пацан! Весь в папу", "Меня просто сводит с ума это милота...😻😻", "Какой милашка!", "Какой у Вас красивый сыночек! 👍👍👍 Дай Бог ему здоровья и всегда быть счастливым ребенком 🍬🍭🍫", – рассыпались в комплиментах подписчики.