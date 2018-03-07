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Сыну Фриске и Шепелева сделали операцию

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Мать певицы Жанны Фриске призналась, что в этом году еще ни разу не видела своего четырехлетнего внука Платона. А ведь, по словам Ольги Владимировны, мальчик перенес операцию.
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В последний раз Ольга Владимировна виделась с маленьким Платоном в декабре 2017 года. Как сообщила женщина, при встрече малыш ей шепнул о том, будто ему сказали, что она умерла. А до этого они виделись в ноябре, и тогда мальчик сказал, что ему запретили принимать подарки от бабушки и дедушки. Все эти обстоятельства невероятно расстроили Ольгу Владимировну. Женщина заявила, что отец Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, "способен на все" в противостоянии с семьей Фриске.

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"Если он способен сказать, что бабушка Оля умерла, думаю, он готов на все, только чтобы ребенок не видел ни бабушку, ни дедушку, ни тетю. Я будто букашка, которую хотят просто растереть. У него нет никакого уважения к взрослым. Не то что я, Жаннина мама, у него нет уважения к людям! В этом году не было ни одной встречи с внуком. Он специально это делает", – убеждена Ольга Владимировна.

По словам женщины, Шепелев строит любые преграды для встреч сына с ближайшими родственниками. "Он находит справки. Сейчас он сказал, что у ребенка удалены аденоиды, у ребенка была операция. Действительно, прошла операция. Ребенок восстанавливается. Но это амбулаторно, он не лежал в больнице. Вы знаете, что такое аденоиды у ребенка. Я даже не знаю, у кого спросить о состоянии здоровья моего внука", – цитирует мать Фриске сайт "Комсомольская правда".

Ольга Владимировна заявила, что ни у нее, ни у кого-либо из семьи нет никакой возможности переломить ситуацию. "Дедушка с бабушкой с маминой стороны никакого не имеют права на ребенка. Это у нас такое государство. Никакой защиты мы не видим, куда бы мы не совались. И с нами никто не разговаривает, потому что мы никто. Нет мамы, значит, и дедушка с бабушкой ни при чем", – горестно заключила родственница.

Фриске не представляет, что будет дальше, но она убеждена, что Шепелев насмехается над ней и над дедом. Между тем скоро Платону исполнится пять лет. "Я боюсь, что нас не допустят до встречи. Я не смогу не увидеть его, не взять его за ручку, вот что страшно", – призналась Ольга.

Автор: Наталья Аряева7 марта 2018, 08:21
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