Татьяна Навка рассказала о жуткой трагедии

Татьяна Навка дала откровенное интервью. Прославленная фигуристка рассказала, почему все ее мечты об одиночном катании вдребезги разбились.

По нынешним меркам Татьяна Навка встала на коньки поздно – ей было четыре с половиной года. Первые шаги в фигурном катании будущая олимпийская чемпионка сделала в Днепропетровске. Причем девочка мечтала о победах в одиночном женском катании.

Однако, когда ей было 13 лет, все изменилось. Ей пришлось расстаться со своими чаяниями "Для меня это была жуткая трагедия. В 13 лет я выросла за лето на 12 сантиметров, и все: раскоординация полностью, руки-ноги не собрать. И меня все время тренеры пугали: "То не прыгнешь – отдадим тебя в танцы". Для меня это слезы.Никакие танцы, никогда в жизни! Но когда уже год прошел, у меня все никак, не прыгаю, на последних позициях, что, скорее всего, и не прыгну, мама говорит: "Тань, ну давай просто попробуем", – рассказала Татьяна Навка в передаче "Секрет на миллион".

Она согласилась. мать и дочь пришли на тренировку к фигуристам, специализирующимся на танцах. И для Татьяны стало удивлением, что можно не так сильно травмироваться, что есть партнеры, нет прыжков. Там все оказалось по-другому, и ей понравилось. Впрочем, оговорилась Навка, ей давался спорт с трудом.

Пройдя множество испытаний, Татьяна Навка и ее партнер Роман Костомаров стали олимпийскими чемпионами. Покинув спорт, фигуристка не покинула лед. Она танцует в шоу "Руслан и Людмила". Ее партнером является известный фигурист Петр Чернышев, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк. "С Петей... как на перине с ним. Очень комфортно", – призналась Навка.

В студии шоу появился и сам Чернышев. "Моя супруга мне говорит: "Ну почему ты не встал с ней в пару, когда тебе предлагали?" Не знаю. Оставил возможности для Ромы Костомарова", – с улыбкой рассказал Петр.