Елена Яковлева рассказала о сговоре в "Современнике"

Народная артистка России Елена Яковлева вернулась в "Современник". Актриса рассказала, что сделать этот шаг ее убедили коллеги по цеху.

Яковлева планирует появиться в спектакле Римаса Туминаса "Играем... Шиллера!". Возобновить работу в театре она решила после просьб Галины Борисовны Волчек и Марины Мстиславовны Нееловой. Артистка уверена – дамы договорились: "Возможно, они вступили в сговор, чтобы заманить меня на этот корабль под названием "Современник".

Звезда долго размышляла прежде чем вернуться. Прошлое расставание оставило негативный отпечаток в памяти артистки. Но любовь к роли Марии Стюарт перетянула чашу весов в пользу Галины Борисовны. "Ради любого другого спектакля я бы хорошо подумала – возвращаться или нет. Уходя из театра, я больше всего жалела о том, что не буду играть королеву Шотландии", – цитируют Яковлеву журналисты "Вечерней Москвы".

Ирина дважды уходила из "Современника". В 1986 году она перешла в театр имени Ермоловой, но через три года вернулась обратно. Во второй раз она уволилась в 2011 году. По словам актрисы за последние 10 лет работы у Волчек она получила только одну новую роль, сообщает 7days.ru. "Получается, что девять лет я играла только старые, привычные роли: Варю в "Вишневом саде", Элизу Дулиттл в "Пигмалионе", а ведь они обе – совсем девочки! В моем возрасте уже как-то стыдно выбегать на сцену девочкой", – сетовала тогда звезда.

Добавим, Елена Яковлева —народная артистка России. Окончила ГИТИС. Снималась в фильмах "Интердевочка", "Черный квадрат" и "Елки новые".