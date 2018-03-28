Бородина публично высказалась о самом мерзком в кемеровской трагедии

Ксения Бородина не постеснялась признать, что ошиблась. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" высказалась о тех, кто пытается нажиться на людском горе.

Сегодня, 28 марта, в России траур по жертвам смертоносного пожара в Кемерово, который унес жизни нескольких десятков человек. Самое ужасное, что большинство из них – дети. Примечательно, что в социальных сетях муссировалась информация, будто жертв трагедии в разы больше. Поддалась этим инсинуациям и ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина.

Однако она сумела найти в себе силы и извинилась, что распространила "фейк". "Кемерово мы скорбим вместе с вами 🙌 P.S. Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы 😔 На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осозновать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 11 Мар 2018 в 12:30 PST

Подписчики живо отреагировали на пост. "Ужас, как же их много, целые семьи... нет слов... только слезы", "Сердце болит, почему вот так (((((((", "Почему? Зачем? Столько ангелов, до сих пор я не пришла в себя", "Царствие небесное всем погибшим. Челябинск скорбит", "Сколько бы не было, в голове не укладывается что это случилось. Дети милые пусть земля будет пухом. Родителям и родственникам глубокое соболезнования. Страшнейшая мировая трагедия", – высказались опечаленные подписчики.

Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми.