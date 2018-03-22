Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова

Директор НИИ пульмонологии ФМБА, главный терапевт Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Чаулин много лет дружил с семьей Олег Табакова. О здоровье артиста он знал, кажется, все.

"С Олегом Павловичем у нас давняя история отношений, – рассказал Чаулин. – Я знал его маму, которая тоже была врачом. В семье Табакова было много больных бронхиальной астмой, и когда Олег стал артистом "Современника", несколько раз консультировался у меня".

"Когда у него появились младшие дети, обострилась аллергия. Особенно тяжело болезнь протекала после рождения Павлика (22-летний сын, ставший актером – Прим. ред.). У Зудиной та же аллергическая реакция. Он мне часто звонил, консультировался. Несколько раз они с Мариной приезжали", – продолжил врач.

Он навещал Табакова и незадолго до смерти. "Меня несколько раз приглашали к Олегу Павловичу, и я видел: врачи делали все, чтобы его спасти. Да и сам он молодец, долго сопротивлялся. Но Табаков был очень ослаблен основным заболеванием – боролся с раком (простаты – Прим. ред.) и последние годы проходил лечение с использованием сложных химических препаратов", – цитирует Чаулина Eg.Ru.

Напомним, 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Там диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным.

