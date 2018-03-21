Витас открыл стрельбу и спрятался от полиции

Известный певец Витас стал героем криминальной хроники. Исполнителя задержали на Рублевском шоссе.

По предварительным данным, артист открыл стрельбу во дворе собственного дома. О происшествии очевидцы сообщили в полицию.

Соседи утверждают, что Витас был пьян. Он якобы спрятался в своем доме. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось выламывать дверь.

В результате певец был доставлен в участок. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование: судя по всему, правоохранители заподозрили, что Витас находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. От проведения теста артист отказался.

В результате полицейские составили протокол об административном правонарушении. Певца отпустили из под стражи, передает Telegram-канал 112.

Вероятно, исполнителю придется заплатить крупный штраф. Скорее всего, Витаса обвинили в хулиганстве.

Напомним, что знаменитый певец оказался в центре громкого скандала в 2013 году. Тогда Витас сбил велосипедистку на своем автомобиле. Он был лишен прав за пьяную езду на 23 месяца.