Витас занялся странным делом ради детей

Российский певец Виталий Грачев, во всем мире известный под псевдонимом Витас, занялся необычным для артистов делом. Свои силы он решил попробовать в продаже силиконовых кукол.

По собственному признанию, начать продавать кукол из любви к собственным детям – восьмилетней Алле и двухлетнему Максиму. "Мне всегда хочется что-то делать для них", – цитирует артиста StarHit.

"Дочка обожает кукол и первого силиконового малыша я создал как раз для нее: нарисовал эскиз, выбрал безопасный материал", – рассказал он о своих первых шагах на этом поприще. При этом теперь Витас стремится заботится не только о своих детях, но и о целой планете.

"В наше время, кстати, не все компании по созданию игрушек могут похвастаться экологичностью производства, а мы как раз делаем на этом основной акцент"

Певец пожаловался на современных кукол, которых многие родители покупают своим детям, которые часто выглядят как зомби или ведьмы и не могут, по его мнению, научить детей ничему хорошему. "Мы производим реалистичных кукол, которые будут полезны не только для игр, но и для будущих мам, которые смогут тренироваться на наших изделиях – как купать, держать головку", – заметил Витас.

При этом, помимо чрезвычайно близкого к настоящему внешнего вида, куклы даже весят как настоящие дети – приблизительно три с половиной килограмма. Стоимость кукол колеблется от четырех до 45 тысяч рублей. Приобрести их можно по предзаказу. "Правда, приобрести этих кукол пока невозможно – дизайнеры и художники работают над ее усовершенствованием", – признался Витас.

Он добавил, что взял твердый курс на развитие собственных бизнес-проектов. "Я решил не зацикливаться на творчестве. Человек должен развиваться в разных направлениях. Слава Богу, сейчас я могу не только радовать почитателей моего таланта во всем мире своими песнями, но и возглавлять группу компаний", – заключил певец.