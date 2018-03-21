Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме

Говорят, Марина Зудина никак не могла родить Олегу Табакову, который мечтал о дочери. Тогда приятельница посоветовала популярной актрисе обратиться к ведунье.

В браке с Олегом Табаковым актриса Марина Зудина подарила ему двух детей – сына Павла и дочь Марию. Однако мало кто знает, что, родив Павла, у артистки не получалось зачать еще раз. Тогда приятельница посоветовала Зудиной обратиться к ведунье, которая делает заговоры на беременность. Та сообщила, что магия действует на портретах, поэтому актриса должна заказать портреты – свой и мужа – и повесить их в спальне.

Марина сделала все, как ей сказали. Она обратилась к художнику, жена которого рассказала историю создания полотен: "Портреты Марины Зудиной и Олега Табакова были написаны в одно и то же время – 13 лет назад. Заказывала обе работы Марина Зудина".

По словам супруги художника, вначале к артистам направили фотографа, который снял пару, а затем к работе по фото приступил сам мастер. "Мне кажется, это лучший портрет мэтра. Изображение Зудиной получилось, на мой взгляд, не столь удачно. Нам заплатили, если не ошибаюсь, чуть больше 50 тысяч рублей за каждую картину размером 50 на 60 сантиметров. С этим заказом связана их семейная история. Портреты были нужны для проведения заговора на беременность. И вскоре после того, как они были написаны, у Зудиной и Табакова родилась дочь Маша", – цитирует супругу художника сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) 17 Авг 2015 в 12:13 PDT

Друзья Олега Табакова и Марины Зудиной говорят, что слышали историю про ведьму. Однако они не исключают, что это просто семейная легенда.

