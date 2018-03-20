Малахов вывел на чистую воду внебрачную дочь Абдулова
Штейнман продолжает доказывать свою правоту. Она прилетела из Франции, чтобы объяснить, почему Мари является ребенком Абдулова.
Лариса уверена, что девочка пошла в знаменитого папу. "Настоящий отец Маруси – Саша Абдулов, известный российский актер. Маруся у меня снималась во французском фильме. Она хорошая актриса – это передалось генетически", – заявила женщина.
Долгое время писательница утверждала, что отец Мари-Изабель – дипломат из посольства Испании в Париже. Во время одной из программ журналистке сообщили, что согласно ДНК-тесту никакого родства между ребенком и кинозвездой нет. Однако тогда Штейнман не поверила. Женщина объяснила, что многие годы скрывала родство, но решилась рассказать правду, когда дочь повзрослела.
Друзья и родственники Абдулова уверены, что писательница нагло обманывает аудиторию. Они не исключают, что артист любил красивых женщин, но внебрачных детей у него нет. По словам самой женщины, наследство актера ей не нужно.
Дочь Штейнман услышала, что ее отцом якобы является знаменитый артист, совсем недавно. Мари живет в Чувашии, и ей там очень нравится. "Я не знаю своего отца. Я его никогда не видела, у меня нет его фотографий. Мама много рассказывала о нем", – говорит девочка.
Штейнман пришлось пройти за кулисами детектор лжи. Полиграфолог Жанна Строгонова появилась с результатами исследования. "Чувства у Ларисы к Абдулову действительно были. Он был за рождение ребенка, но ответственность и инициативу переложил на ее плечи. А вот ответ "да" на вопрос "Является ли Абдулов генетически отцом ее дочери?" – лживый", – заявила эксперт.
Таким образом, Андрей Малахов вывел на чистую воду любовницу Абдулова и ее дочь. Согласно результатам полиграфа, Мари-Изабель не состоит в родственной связи с актером. Хотя Лариса осталась при своем мнении.
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