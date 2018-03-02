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Алибасов упал на колени перед царственной Пугачевой

Алла Пугачёва. Фото:dni.ru/Феликс Грозданов
Иосиф Кобзон, Анжелика Агурбаш, Владимир Познер, Юрий Аксюта, Филипп Киркоров и еще два десятка звезд музыки, телевидения, кино и моды пришли в театр "Русская песня", чтобы поздравить с 80-летием отца российской от-кутюр Славу Зайцеву. Но главной гостей стала Алла Пугачева. Корреспондент Dni.Ru приложился к ручке царицы.
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В этом году отмечается не только 80-летие Славы Зайцева, но и 40-летие его дружбы и творческого сотрудничества с Аллой Пугачевой. "Алла попросила меня придумать ей наряд для фестиваля в Сопоте в 1978 году, – рассказал модельер корреспонденту Dni.Ru. – Там балахон наделал не меньше шума, чем сама певица. А появился он… из-за ее комплексов. Пугачева просто стеснялась носить облегающие платья, но вовсе не из-за полноты. Ей вообще не нравилось ее тело".

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Сегодня Пугачевой нечего стесняться и скрывать. Фигура у нее роскошная. Поэтому в просторных балахонах нужды больше нет. Вот и на юбилей Зайцева 68-летняя артистка пришла в зауженных брюках, черном пиджаке и розовой полупрозрачной блузе, сквозь которую просвечивал дорогой черный бюстгальтер. Выглядела она роскошно, стильно. Настоящая царица! По общему мнению, это был один из самых удачных образов Примадонны за долгое время.

Алла Пугачёва. Фото:dni.ru/Феликс Грозданов

Алла Пугачёва. Фото:dni.ru/Феликс Грозданов

Алла Пугачёва. Фото:dni.ru/Феликс Грозданов

Любитель пиара Бари Алибасов, завидев, что все камеры обращены не в сторону восьмого состава пятого набора его группы "На-На", решил идти ва-банк. Продюсер бросился на колени перед Аллой Борисовной, целовал ей руки. Та терпела несколько минут, а потом съязвила: "Отпозировал? Ну, иди с богом. Сам встанешь или помочь?"

Фото:dni.ru/Феликс Грозданов

Фото:dni.ru/Феликс Грозданов

В этот вечер Пугачева на сцену не выходила – сидела в первом ряду вместе с виновником торжества. А вот ее предыдущий муж Филипп Киркоров и старшая дочь Кристина Орбакайте поздравляли Зайцева хитами.

Фото:dni.ru/Феликс Грозданов

Фото:dni.ru/Феликс Грозданов

"Для меня большая честь, что столько друзей пришли на мой вечер, спасибо каждому, что столько лет делают мой мир ярче", – поблагодарил Зайцев.

Алла Пугачёва. Фото:dni.ru/Феликс Грозданов

Алла Пугачёва. Фото:dni.ru/Феликс Грозданов

Автор: Феликс Грозданов2 марта 2018, 20:12
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