Юлия Началова объявила о беременности

Юлия Началова потрясла подписчиков сенсационной новостью. Популярная исполнительница сообщила, что беременна.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Началова опубликовала фотографии, сделанные со съемки передачи "Сегодня вечером". Судя по кадрам, новый выпуск, ведущими которого стали Юлия Меньшова и Максим Галкин, был посвящен легендарной программе Юрия Николаева "Утренняя звезда".

Помимо самого Юрия Николаева, в съемке приняли участие Настя Макаревич, Изольда Ишханишвили, Анжелика Варум, Прохор Шаляпин и многие другие. Юлия опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Прохором.

"Самый крутой реалити шоу мэн (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) 🙌 @p_chaliapin ❤️ Между нами начал таять лед ) И в эту же секунду , он посмотрел на меня своим завораживающим томным взглядом и сказал: " Постой, постой крошка ) Какого ты там года рождения ???)) " А я ответила : " Девяностого))) девяностого))) и Поняла , что был провал ! Я начала громко истерически плакать : " Ну почему я не 1952 года рождения " 😢😢😢😢 Вообщем , я в тихом одиночестве присела на стульчик , где сидел он ... и Вдруг ... я поняла , что беременна !))) и мне почему то кажется, что это ребенок Именно Прохора 🙏🙏🙏😊 Короче , надо срочно идти на "Пусть Говорят " делать тест ДНК в прямом эфире", – написала Началова.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) Фев 28, 2018 в 11:13 PST

Многочисленные фанаты отнеслись к этому неоднозначно. Одни сразу по достоинству оценили чувство юмора артистки, другие пришли в недоумение. "Отличная шутка", "Аххаааа Юля ты сделала мою ночь😂🙈", "Юль, ну порвало меня...Ты и правда слишком молода и красива для этого парниши😂", "Что за бред?!?!", "Современная повесть о злободневном😂😂😂" – высказались пользователи Сети.