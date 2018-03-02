Блюменкранц из "Дома-2" нелепо покалечилась в торговом центре
В день рождения звезда отправилась за покупками. Она так спешила потратить заработанное, что не заметила стеклянную дверь и расквасила нос. Несмотря на травму, барышня продолжила покупки. После, превозмогая боль, она вернулась на съемочную площадку телепроекта.
Весь вечер молодая особа получала поздравления и подарки, не обращая внимания на неприятные ощущения. На следующий день из носа пошла кровь. Тата решила обратиться за медицинской помощью. В травмпункте ей сделали рентген и отчитали за халатное отношение к здоровью. У звезды – перелом костей носа без смещения.
Об этом случае стало известно из ее Instagram-аккаунта. "Я была в диком шоке! Мне очень повезло, что без смещения! Сегодня ездила в клинику, меня осмотрели и назначили прием у лора-хирурга в субботу" – написала в микроблоге Блюменкранц.
Поклонники моментально отреагировали: "Скорейшего выздоровления. Не расстраивайтесь, все наладится", "Таточка, ты что? Выздоравливай скорее!", "Ужас!! Здоровья тебе!"
Однако не все были так доброжелательны. Некоторые решили, что таким образом Тата пытается скрыть следы ринопластики – операции по коррекции формы носа. "У нее просто рубильник большой, решила укоротить и придумала отмазу", - высказался скептически настроенный подписчик. Блюменкранц не стала комментировать эти предположения.
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