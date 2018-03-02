Блюменкранц из "Дома-2" нелепо покалечилась в торговом центре

Эксклюзив Интервью Волочковой запретили публично обнажаться из-за алкоголя Психически больная дочь Распутиной пропала Дом-2

Выбор читателей

Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Волочкова в старых трусах раскорячилась на яхте
Буйнов влез в гей-разборки Панина и Галкина
партнеры
Пятница 2 марта
Лента новостей
12:46
Больные раком россияне остались без лекарств
12:39
Новый iPhone получит долгожданную функцию Android
12:39
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты
12:24
В Армении выбрали нового президента
12:20
Крипторынок может впасть в депрессию
12:17
Премия "Спорт и Россия" празднует юбилей
11:51
Посетители избили официантку за медленный сервис (видео)
11:49
Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
11:22
Источник молодости нашли в кишечнике
11:03
Почему послание Путина вызвало агрессию в США
10:57
5 незаменимых beauty-продуктов в весенней косметичке
10:48
Киев назвал "Газпром" истеричкой
10:36
Названы самые угоняемые в России авто
10:36
Под Москвой танк раздавил машину полиции
10:14
Журналисты США отчитали Госдеп за неуважение к россиянам
10:13
Главные события Москвы со 2 по 8 марта
09:45
Банк "Алжан" лишился лицензии
09:40
Из платежки ЖКХ уберут дополнительные услуги
09:08
Испуганный Запад состряпал резкий ответ новому оружию России
08:54
В Петербурге загорелся склад полимеров
08:29
Путин тонко отбил дерзкую провокацию США
08:17
Опустились до родственников: почему Собчак и Жириновский грызутся в прямом эфире
07:59
В Подмосковье произошел пожар
22:00
Бизнес-гороскоп на март
21:51
Акробат сорвался из-под купола цирка на глазах у зрителей (видео)
21:45
Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт
21:40
Собчак и Жириновский опять устроили потасовку
21:15
К чему снится крыса
21:00
Насте Рыбке осталось 4 года
20:46
Путин приехал на КВН
20:36
На Нагатинской набережной в Москве горит теплоход (видео)
20:20
Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
20:11
Эксперты о законодательном обеспечении послания президента
20:11
Кусачая домохозяйка едва не покалечила ребенка
20:01
Сотни школьников эвакуировали из-за пожара
19:48
В Москве объявился редкий хищник
19:36
Жгучая брюнетка объяснила поцелуй в губы с мужем Пелагеи
19:33
Звезды похвастались пушистыми кошечками
19:33
Новая "кузькина мать": чем Путин напугал Запад
19:30
Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента
19:20
Путин и новая эпоха российской истории
18:59
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
18:57
Гороскоп здоровья на март
18:49
Елизавету II пытался застрелить подросток
18:37
Пенсионер выстрелил в диджея за отказ поставить песню
18:23
АСВ призывают к ответу за ситуацию с "Югрой"
18:19
Ликующего из-за денег "Газпрома" политолога Ковтуна спустили с небес на землю
18:16
Дочь публично ослушалась Назарбаева
17:52
Создание супероружия курировал лично Путин
17:51
Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей
17:44
На телевидении произошел бисексуальный бум
17:28
Найден эффективный способ лечения агрессивного рака мозга
17:18
Парламентарии поддержали прорывное послание Путина
17:10
Запад в ужасе после послания Путина
16:59
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
16:57
Певица Саша Савельева показала новую внешность
16:43
У принца Гарри нашли другого отца
16:23
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
16:22
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
16:18
С кем целовался муж Пелагеи
16:15
У России появилось неуязвимое оружие
16:05
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
16:02
Путин: Сдержать Россию не удалось
15:55
Экономический форум в Саратове соберет ведущих экспертов из регионов
15:55
Летучая наградила бизнесменов в Кремле
15:52
В Михалкова вселилась надежда после слов Путина
15:30
Лопнуло терпение: Россия довела Лукашенко до исступления
15:29
Олимпийским чемпионам не вручили обещанные автомобили
15:08
Захарова поставила на место Рабиновича
15:03
Убийца "пьяного" мальчика может досрочно выйти на свободу
14:52
Назначена дата начала третьей мировой
14:48
Вы смотрели послание президента Федеральному собранию?
14:34
Путин рассказал об испытаниях гиперзвукового "Кинжала"
14:33
Сколько домов будет построено по программе реновации за год
14:26
Смартфоны на Android следят за пользователями
14:22
Тарантино свел Питта и Ди Каприо
14:17
Жених покорил звезду "Уральских пельменей" своими ягодками
14:13
Претенденты на престол
14:11
"Любовница" Аршавина бросилась за мужиком к Сябитовой
14:10
Путин призвал развивать передовые технологии
14:08
Послание Путина побило рекорд
13:55
Озвучены грандиозные планы по строительству метро в Москве
13:52
Путину устроили овации во время оглашения послания
13:45
Джоли спасают после новости о воссоединении Питта и Энистон
13:43
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
13:42
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
13:33
Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
13:24
Путин о коррупции: С кондачка это не решить
13:19
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
13:16
Саратовскую область избавят от ветхого жилья
13:13
Путин высказался о раке
13:09
Путин обозначил главного врага России
13:05
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
12:48
Садальский сообщил о смерти Васильевой
12:45
Нападение акулы на дайвера попало на видео
12:42
Пенсии могут уравнять с зарплатами
12:37
Россия отомстила Украине за газовый спор
12:26
Путин поручил направить на решение демографических проблем 3,4 трлн
12:20
Взбешенная соперница вырвала во время драки клок волос у Рапунцель
12:19
Новые станции московского метро порадуют яркой архитектурой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
Возбужденный мужчина за шкирку вышвырнул Бузову из храма
Виторган напал на Жириновского после скандала с Собчак на дебатах
Шоу-бизнес

Блюменкранц из "Дома-2" нелепо покалечилась в торговом центре

Тата Блюменкранц. Фото: instagram.com/_tatia_tatia_/
Участница телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц недавно отпраздновала 26-летие. По случайности девушка приобрела в торговом центре очень специфический "подарок".
прочитано 1222 раза

В день рождения звезда отправилась за покупками. Она так спешила потратить заработанное, что не заметила стеклянную дверь и расквасила нос. Несмотря на травму, барышня продолжила покупки. После, превозмогая боль, она вернулась на съемочную площадку телепроекта.

ПО ТЕМЕ

Дочь красотки из "Дома-2" серьезно заболела

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Весь вечер молодая особа получала поздравления и подарки, не обращая внимания на неприятные ощущения. На следующий день из носа пошла кровь. Тата решила обратиться за медицинской помощью. В травмпункте ей сделали рентген и отчитали за халатное отношение к здоровью. У звезды – перелом костей носа без смещения.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_)


Об этом случае стало известно из ее Instagram-аккаунта. "Я была в диком шоке! Мне очень повезло, что без смещения! Сегодня ездила в клинику, меня осмотрели и назначили прием у лора-хирурга в субботу" – написала в микроблоге Блюменкранц.

Поклонники моментально отреагировали: "Скорейшего выздоровления. Не расстраивайтесь, все наладится", "Таточка, ты что? Выздоравливай скорее!", "Ужас!! Здоровья тебе!"

Однако не все были так доброжелательны. Некоторые решили, что таким образом Тата пытается скрыть следы ринопластики – операции по коррекции формы носа. "У нее просто рубильник большой, решила укоротить и придумала отмазу", - высказался скептически настроенный подписчик. Блюменкранц не стала комментировать эти предположения.

Автор: Руслана Алексеева2 марта 2018, 11:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды "Дома-2" изменились до неузнаваемости после пластики

567

комментарии

Политика

Путин тонко отбил дерзкую провокацию США
Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента
Дочь публично ослушалась Назарбаева
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов

Шоу-бизнес

Выкапывание умерших артистов: что будет в новом шоу
Костенко показала их с Тарасовым малыша
Блюменкранц из "Дома-2" нелепо покалечилась в торговом центре
Борис Смолкин об уходе молодой жены

Проишествия

Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
Нападение акулы на дайвера попало на видео

Lifestyle

Тарантино свел Питта и Ди Каприо
Песни с того света: опубликован новый трек Эмми Уайнхаус
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти Васильевой

Актер объявил печальную новость
Шоу-бизнес

Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото

Бывшая жена Джигарханяна показала холеное тело

Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева показала новую внешность

Артистка выложила свежее фото
Общество

Опустились до родственников: почему Собчак и Жириновский грызутся в прямом эфире

Пользователи гадают, зачем ведущая нападает на политика

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на март
Насте Рыбке осталось 4 года
Гороскоп здоровья на март
Любовный гороскоп на март

Фоторепортажи

Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
Звезды похвастались пушистыми кошечками
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка

Спорт

Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru