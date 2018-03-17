Кети Топурия встречается с бывшим мужем

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия рассказала о воспитании своей дочери Оливии. Она призналась, что родительские обязанности делит с бывшим мужем Львом Гейхманом.

О разрыве между Львом Гейхманом и Кети Топурией начали говорить еще в начале 2017 года. В сентябре певица подтвердила эти слухи. Однако и теперь оба родителя принимают участие в воспитании их общего ребенка.

"У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаем вместе воспитывать Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместе принимаем все решения, в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее развивать...", – рассказала Кети Топурия в интервью изданию OK!. При этом их контакты не ограничиваются телефонными разговорами. "Мы встречаемся. Ходим друг к другу в гости", – подчеркнула певица.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 13 Мар 2018 в 3:43 PDT

Она призналась, что не устает нахваливать своего ребенка. "Мне кажется, каждый ребенок для своего родителя самый красивый, самый хороший, и когда хочется ему это сказать, ты говоришь. В меня, например, эту уверенность в себе в детстве прямо вбивали, и сработало!", – поделилась Кети Топурия.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 13 Мар 2018 в 6:15 PDT

Певица добавила, что несмотря на напряженный рабочий график она сама старается укладывать дочь спать. "Я уже, наверное, могу быть детским писателем – столько придумала ей сказок. Она, например, просит: "Расскажи мне сказку про белку". Ну откуда я знаю сказку про белку? Приходится на ходу сочинять", – поделилась она.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 29 Ноя 2017 в 10:29 PST

"А мне, пока я ее уложу, уже самой спать хочется, а впереди еще столько дел. Я стараюсь работу и встречи переносить на позднее время, после девяти вечера, когда Оливия уже спит. Если не получается, беру ее с собой на съемки или на выступления", – добавила солистка "А-Студио".