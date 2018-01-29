Пригожин раскрыл тайну похожих на него двойняшек
"Это не мои внуки, но эти дети нам не чужие. Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили. Их родила ни Аня, ни Дана, ни Дима, ни Арсений, ни Артем. Но эти дети нам не чужие", – приводит слова Пригожина газета "Комсомольская правда". Кроме того, знаменитый продюсер рассказал, почему загадочные двойняшки так на него похожи.
"Двойняшки и правда похожи на меня. Я тоже родился на Кавказе. Это дети, можно сказать, с Кавказа, но родились в Москве. Они нам не чужие. То, что они на меня похожи, – это правда. Родственники все друг на друга похожи", – заявил Пригожин. Он так и не объяснил, чьи это дети и в каких родственных отношениях он или его жена Валерия состоят с их родителями.
Напомним, история с загадочными детьми началась еще 1 января, когда супруг Валерии Иосиф Пригожин выложил на своей странице в Instagram фотографию с двумя детьми. Когда подписчики предположили, что кто-то из потомства Пригожина подарил ему внуков, продюсер начал это отрицать: "Я не дед", "У меня нет внуков".
Однако шумиха началась, когда на своей официальной страничке в Instagram певица Валерия опубликовала фотографию, сделанную в лифте. Артистка запечатлена с коляской, в которой лежат двое малышей. Им нет еще и года. "Лифтолук. Собрались на прогулку.☀️❄️ #лифтолук #дети #двойняшки #семья ❤️😉", – написала Валерия.
У самой артистки трое детей: два сына и дочь. Причем самому младшему, пианисту Арсению, еще нет и 20 лет. Пока многочисленные поклонники терялись в догадках, кому же могут принадлежать очаровательные двойняшки, масла в огонь подлила дочь Валерии, певица Анна Шульгина. В комментариях к фотографии девушка написала: "Мам, ну я просила тебя не выкладывать фото с моими бусинками!!! Я же у себя их не выкладываю!!!!!!! Удали, пожалуйста!!!!!".
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