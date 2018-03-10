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Звезда "Дома-2" рискует лишиться зрения

Ольга Сокол. Фото: instagram.com/pti4kasokol
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга Сокол стлкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Она перенесла операцию на глазу и теперь ей предстоит тяжелая реабилитация.
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Ольга Сокол поздно обратилась за помощью врачей, поскольку не осознавала всей серьезности проблем, с которыми она столкнулась. "Я пошла к офтальмологу, прошла обследование и оказалось, что у меня запущенное отслоение сетчатки", – цитирует StarHit девушку.

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"Меня отправили на операцию. Хирургическое вмешательство было очень тяжелым. Прооперировали, но через два дня я потеряла зрение на правом глазу", – рассказала она. Из глаза повторно откачали жидкость и на три месяца поставили туда силикон. "Одним глазом я почти ничего не вижу. Но на другом также нужна операция", – заметила Ольга Сокол.

Публикация от Оля Сокол (@pti4kasokol)

Девушка призналась, что боится потерять зрение. "Я боюсь, потому что, когда снимаю повязку обоими глазами плохо вижу. Мне всего 28 лет, а еще моя работа связана с текстами, поэтому страшно", – призналась она.

Однако врачи хорошо оценивают ее шансы на восстановление. Тем не менее, звезде "Дома-2" только предстоит пройти через все этапы реабилитации. "Меня отпустили домой, будет амбулаторное лечение. Но хожу на капельницы, уколы. Лечат антибиотиками, так как воспаление еще не прошло, но пока ничего не знают", – рассказала Ольга Сокол.

"Первые шаги в реабилитации – это снятие повязки. Казалось бы, мелочь, но сейчас для меня это самое сложное. Понимаете, когда глаз закрыт бинтом, я просто вижу белый фон", – пожаловалась она. При этом у бывшей участницы телестройки возникает ощущение, что если сдвинуть повязку, то все вновь станет каким было раньше. Однако тогда перед глазами начинает двоиться, зрение моментально рассеивается. "Трудно передвигаться, потому что не можешь ощутить границы", – отметила Ольга Сокол.

Автор: Геннадий Куприянов10 марта 2018, 17:14
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