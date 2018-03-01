Взбешенная соперница вырвала во время драки клок волос у Рапунцель
На проекте "Дом-2" кипят нешуточные страсти. Подлая Ольга Жарикова разрушила пару Ильи Яббарова и Алены Рапунцель. Причем накануне парень переспал с брюнеткой, а перед этим страстно целовался с другой участницей скандальной телестройки Катей Кауфман.
Обида и ревность душили Алену, поэтому вместе с подругами она принесла в комнату Ольги ершик для чистки унитазов и несколько рулонов туалетной бумаги – мол, поведение девушки слишком грязное. "Подстелилась под него! Если хочешь вытереться от позора – вот! Чтобы ты не потонула в этом позоре, вытрись от него и от всех этих испражнений вот этим!" – билась в припадке Рапунцель.
Взбешенная Жарикова решила отомстить и вцепилась ей в шевелюру. "Отпусти волосы, больная! Ты меня первая схватила. Жарикова! Дура!" – визжала Алена, прядь волос которой осталась в руках соперницы.
Как сообщает портал dom2life.ru, поклонники встали на защиту обиженной Рапунцель. "Что за привычка за волосы тянуть?", "Оля, не расставляй ноги перед всеми", – написали пользователи.
Стоит заметить, что Илья Яббаров, из-за которого завязалась драка в женской спальне, ухаживал и за старшей сестрой Алены. Проверка на детекторе лжи показала, что у них была интимная близость. Это случилось, когда Ольга Рапунцель рассталась со своим мужем Дмитрием Дмитренко и вернулась на проект.
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