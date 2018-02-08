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Шоу-бизнес

Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Пользователи Сети негативно отнеслись к новому выпуску шоу Андрея Малахова, посвященного скандальным разборкам между дочерью Спартака Мишулина Карины и его внебрачного сына Тимура Еремеева. Зрители устали от шумихи и обругали ведущего, который, по их мнению, лишь разжигает ненависть в наследнице прославленного артиста.
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Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Малахов опубликовал анонс нового выпуска передачи "Прямой эфир", посвященного так называемому гламурному полицейскому. В подписи к фото Малахов написал, что именно такой человек нужен Карине Мишулиной "для расследования ее запутанного дела".

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Подписчики немедленно прицепились к этой фразе Малахова. Пользователи Сети высказали свое мнение относительно ситуации, которая на протяжении нескольких месяцев разворачивается вокруг легендарного актера Спартака Мишулина.

Тогда актер Тимур Еремеев на всю страну объявил себя сыном прославленного артиста. С ним в спор немедленно вступила дочь Мишулина Карина. В ходе разбирательств, в том числе и весьма скандального свойства, которые проистекали на глазах всей страны в ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, выяснилось, что Тимур Еремеев действительно сын актера. Это подтвердил ДНК-текст.

Интересно, что Тимур Еремеев из программы в программу утверждал, что он не пытается претендовать на наследство отца, якобы ему нужно лишь признание. Однако Карина жестко реагировала на все слова Тимура. И даже когда ДНК-текст дал положительный результат, не успокоилась.Дошло до того, что она просто не вышла к зрителям, когда Тимура поздравляли с подтверждением его родства.

Впрочем, со временем Карина сменила гнев на милость. Однако затишье было временным, и теперь дочь Мишулина снова на тропе войны с Тимуром Еремеевым.

"Андрей, передача с Кариной -шлак. Старые древние люди защищали Спартака Мишулина. Мол, не мог! А вспомните мужа, который кисти рубил жене. Его все соседи считали очень хорошим!!! Пригласите Тимура на передачу. Где мнение другой стороны?? Мама Карины страдает. Понятно, муж ее унизил, встречаясь с другими. Но Тимур ни при чем. Мы все видим, что Тимур – вылитый Спартак Мишулин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Да... Андрей, вы разочаровываете... Нужно быть объективным, а не поддакивать семейке Карины", "Действительно, надоело... суетливый голос Малахова стал раздрожать... стравливает приглашенных.... просто бесит... думает, интрига... пора, Андрей, вам меняться... быть добрее и любить всех людей....удачи....", – высказались возмущенные зрители.

Автор: Наталья Аряева8 февраля 2018, 14:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

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