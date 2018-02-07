Шепелева пристыдили за скандал с Фриске

Соседи рассказали о Дмитрии Шепелеве. Мнения разделились: кто-то поддержал телеведущего, а кто-то застыдил за скандальные разборки с родителями Жанны Фриске.

Журналисты прошлись по соседям Дмитрия Шепелева. Речь идет о его квартире в Минске. Сейчас, по словам живущих рядом людей, там обитает 87-летняя бабушка ведущего Зоя Константиновна вместе с родителями Шепелева. "Она уже давно на пенсии. Плохо слышит, ходит с палочкой", – рассказала соседка Алла Николаевна.

Разумеется, весь дом в курсе отношений Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске. Однако, по словам соседей, телеведущий ни разу не привозил сюда ни Жанну, ни их сына Платона. "А чего ему приезжать-то?! Вон какая грязь! Ну чего он так общается с родителями Жанны? Наладил бы уже отношения, а то ребенка им не дает видеть, позор! В Минске все об этом говорят. Он поэтому и не приезжает на родину – знает, что не одобрят. Я его помню в детстве и юности. Хороший парень был, а теперь что... Даже говорить не хочу!" – цитирует пенсионера, живущего этажом ниже квартиры Шепелевых, "Собеседник".

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Окт 30, 2017 в 8:13 PDT

Однако нашлись среди соседей те люди, которые поддержали телеведущего. "Димка всегда был хорошим парнем. Сколько угодно можно говорить, мы-то всего не знаем о его конфликте. Но одна его улыбка чего стоит, красивый какой! Он всегда со всеми соседями здоровался, вежливый парень, и программу мы его все смотрим на Первом канале. А то, что с родителями Жанны так получилось, это еще не известно, чья вина", – заключила соседка Ольга Ивановна.