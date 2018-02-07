После слухов о банкротстве мужа Глюк'оZа покинула Россию

Певица Глюк'оZа отдыхает в Мексике, в одном из лучших отелей. Столь шикарным отпуском популярная певица ответила на слухи о финансовых проблемах, якобы испытываемых ее мужем.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Глюк'oZa (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями с отдыха. Артистка проводит дни в Мексике, на одном из самых фешенебельных курортов Тулум. Наталья остановилась в лучшем отеле города Pablo Escobar's Mansion.

У гостиницы весьма примечательная история. Когда-то особняк принадлежал известному наркобарону Пабло Эскобару. После его смерти роскошное поместье долгое время пустовало. Однако затем дом переоборудовали под шикарный отель. В нем 42 номера. В одном из них и остановились Наталья с мужем.

Судя по всему, слухи о том, что супруг артистки Александр Чистяков переживает серьезные финансовые проблемы, не соответствуют действительности. Кстати, среди своих селфи Наталья опубликовала и фото мужа.

"Нечастый гость моего инстаграм – @chistrus. Смотрите, не спугните 😂☄ Обожаю путешествовать с мужем. Он правда нехотя меня фоткает и себя не дает! Но столько, сколько он рассказывает, показывает и еще организовывает, нельзя переоценить 🏆)) а я не всегда комфортна в быту)) Спасибо, любимый, что продолжаешь открывать мне мир ❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Наталья.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Фев 6, 2018 в 8:28 PST

Особое внимание фанатов привлек свежий снимок певицы. На нем Чистякова-Ионова запечатлена в коротком желтом гипюровом платье. Его изюминкой стало головокружительное декольте, абсолютно не оставляющее места для фантазии. Фанаты пришли в восторг.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Фев 3, 2018 в 5:57 PST

"Ух какая у тебя..., очей очарование", "Господи , какая же ты красивая", "Грудь суперская👍💪❤🌹🌷💗", "ты прекрасна...😍", "Секси-рекси!))", "Шикарная леди..", "У меня мурашки от моей Наташки..😁😁👍💋💋", – рассыпались в комплиментах подписчики.