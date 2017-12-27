Глюк’oZa с дочками путешествует в поисках силы
Почувствовать силу, обрести физическую и внутреннюю энергию звездному семейству помогали испытания. Наталья и девочки с успехом их проходили, используя различные девайсы, что стало возможно благодаря их качественной работе на полную мощность.
Оказавшись в необычных условиях, певица и ее дети захотели испытать себя, чтобы попробовать стать настоящими джедаями. Учиться ловкости, обретать силу духа им помогали дроид BB-8 на радиоупралении, электронные световые мечи и многие другие девайсы, благодаря которым они полностью погрузились в межгалактический мир саги "Звздные Войны".
С энергией Duracell они смогли получить наибольшое удовольствие от игры. Ведь благодаря заряду батареек Duracell Turbo Max самые требовательные электронные девайсы и игрушки получают достаточную мощность, что способствует их долгой работе. Так, игрушка в виде знаменитого дроида-помощника BB-8 на дистанционном управлении может двигаться непрерывно, а электронный световой меч – светит ярко и работает без перебоев.
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