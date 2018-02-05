Вдова ответила на чудовищные обвинения в убийстве Марьянова

Ксения Бик устала от нападок Ирины Лобачевой. И пригрозила фигуристке.

Фигуристка Ирина Лобачева, с которой актер Дмитрий Марьянов прожил четыре года в гражданском браке, на всех углах кричит, что ее возлюбленный умер не своей смертью. Она предполагает, что руку приложила юная жительница Харькова Ксения Бик, которая и увела любимого у Лобачевой. "Это было спланированное убийство за наследство – у Димы была шикарная квартира на "Полежаевской" (три комнаты на Хорошевском шоссе Москвы. – Прим. ред.), дача, машина, мотоцикл. Подозреваю, что за все это Ксения и могла убить Марьянова, ведь Дима хотел с ней развестись", – отметила она.

По мнению Лобачевой, высказанном в эфире НТВ, это могло быть отравление: "Может, таблетками... Да хоть ядом! Иначе откуда эти красные пятна, которые появились на лице Димы незадолго до смерти!"

В разговоре с "КП" Ирина от своих слов отрекаться не стала, а еще раз подчеркнула, что действительно подозревает в смерти бывшего мужа Ксению Бик: "Да, я так считаю. Скорее всего, так и было. Я не могу утверждать. Я там не была. Но все показывало на это. Я знаю, что Ксения была в реабилитационном центре (в Лобне, где артист выходил из запоя. – Прим. ред.) в день его смерти".

Вдова актера не впервые слышит подобные обвинения от бывшей жены Марьянова. Но на вопрос, что бы она хотела ответить Лобачевой, Бик коротко ответила: "У нее все впереди!" Возможно, Ксения подаст в суд на клевету, устав от постоянных чудовищных обвинений. Но Лобачева, наверное, к такому исходу готова.