Шепелев взволновал фанатов странным видом

Дмитрий Шепелев напугал поклонников. Телеведущий выложил в Instagram фото в больничной одежде.

На снимке главный герой шоу "На самом деле" одет в специальную голубую сорочку, на голове – повязка. Этим он невольно всполошил своих подписчиков. Поклонники Шепелева начали гадать, почему телеведущий одет в такую униформу. Одни решили, что Дмитрий просто принимает участие в новом проекте, связанном с больницей, другие были уверены, что артист снова станет отцом.

"Это что? Съемки в лечебном учреждении или проба в актерском ремесле? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Родила Оксана?", "Интересно это личное или с профессией связано?", "Дима , премьера ??", "Дмитрий! Если это шутка, то 👍👍👍😁Если новая программа, удачи!!! 💗👍👏👏", "Дмитрий Вы снимаетесь где то? Не пугайте пож", "Уже хочется заболеть😂👍", – писали пользователи.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Фев 5, 2018 в 3:12 PST

Напомним, что после смерти Жанны Фриске летом 2015 года Дмитрий забрал сына Платона к себе и вплотную занялся его воспитанием. Сейчас телеведущий делает все, чтобы мальчик чувствовал себя счастливым и ни в чем не нуждался. О личной жизни ведущий предпочитает не распространяться, по слухам, Шепелев встречается с некой бизнесвумен из Екатеринбурга.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 20, 2017 в 1:45 PST

Напомним, недавно шоумен отпраздновал свой 35-й день рождения. Дмитрий поностальгировал и вспомнил детство: "Я был в центре внимания всех девочек. Они дрались за право нести мой портфель!" Однако его слова опроверг бывший одноклассник. Иван отметил, что их класс гимназии №11 в Минске не отличался сплоченностью. Будущий телеведущий дружил только с девочкой и мальчиком, в самодеятельности себя не проявлял, но с удовольствием занимался хореографией. В свободное время Шепелев зарабатывал на карманные расходы. В седьмом классе он раздавал листовки.