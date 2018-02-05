Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала

Программу обвинили в нечистоплотности и подлоге. Причем, как говорят, надувать героев там – в порядке вещей.

Александра Рашель – пожалуй, самый известный телевизионный эксперт. Шествие по ток-шоу она начала еще в программе "Большая стирка". С тех пор минуло 17 лет – уже и передача поменяла название, и ведущий ушел на другой канал. Но Александру по-прежнему охотно зовут прокомментировать ту или иную ситуацию, историю, проблему. В отличие от большинства гостей в студии, денег за свои комментарии Рашель никогда не брала. И даже уехав жить в Израиль, она прилетела в Москву на съемки. Но очередное приглашение закончилось грандиозным скандалом.

"Программа "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым готовила выпуск под названием "Наши в Лондоне", – рассказала Александра Dni.Ru. – Главной героиней должна была стать Мариника Смирнова, на которую у меня есть грязный компромат. C ним я и должна была появиться в студии у Шепелева".

"Редактор Шамиль вынимал мне душу звонками, умолял быть на записи, сильно и долго уговаривал, – отметила Саша. – Мол, приезжайте, мы все оплатим. Я очень неохотно согласилась на это – после пластической операции не очень хотелось ехать из тепла в мороз и сугробы. Но поехала, о чем в итоге очень сильно потом пожалела. За 80 тысяч купила билет в бизнес-класс рейса Тель-Авив – Москва. А в аэропорту меня никто не встретил".

"Приезжаю на съемку, – продолжила Рашель. – Там меня поместили в маленькую гримерку, где продержали четыре часа без воды и еды. Все это время, как я позже узнала, редакторы окучивали Маринику. А она, за счет передачи прилетев из Англии в Россию, поселившись в шикарном отеле, но поняв, что ее хотят на всю страну выставить посмешищем, от съемки отказалась. Впервые за всю историю программы героиня не вышла на эфир. Скандал был дикий! Она просто всех кинула! И вернулась домой, потому что редакторы ее просто запугали – очень непрофессионально работали. Хотя Мариника должна была получить около 400 тысяч рублей. А раз главная героиня в студию не пришла, то и съемку отменили".

"Но самое интересное началось потом, – заявила Рашель. – Мариника улетела в Англию за деньги продюсеров Первого канала, а мне деньги за приезд в Москву никто, похоже, отдавать не собирается. Редактор Шамиль просто перестал выходить на связь. "Ситуация крайне непростая, и я думаю, как из нее выйти", – написал он мне. Прошло шесть дней. И это притом что в программе платят всем участникам, куда менее известным, чем я. Я же попросила оплатить мне только проезд. Я в диком гневе от этой ситуации – это просто удар под дых!"

"Шепелев в конце передачи говорит: "На сегодня хватит лжи!" А сами создатели передачи при этом показали себя лживыми насквозь! – возмутилась Александра. – "На самом деле" – это сплошь постановка и спектакль. Там все высасывают из пальца, обманывают не только телезрителей, но и, как я уже рассказала, гостей и участников. Я не ожидала, что руководство программы так подло себя поведет, тем более что всю работу за редакторов программы сделала я сама. За свой счет звонила в Лондон, даже с депутатом, который подал в суд на Маринику, лично общалась".

Публикация от Александра Рашель (@aleksandrarashel) Янв 23, 2018 at 7:27 PST

Напомним, что премьера программы "На самом деле" состоялась в июле 2017 года. В студии устраивают очную ставку людям, которые когда-то были близки, но ложь разорвала их отношения. Героями передачи становились Диана Шурыгина, Анна Калашникова, Элина Мазур и многие другие публичные персоны.