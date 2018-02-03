Редактор "Спаса" пожаловался на избиение Корчевниковым

В городскую поликлинику номер 62 в Москве обратился редактор архива телеканала "Спас" Василий Добродеев. Врачам он рассказал, что пострадал после конфликта с Борисом Корчевниковым.



Василий Добродеев снял в поликлинике побои, однако отказался писать заявление в полицию, передает телеграм-канал 112. Он рассказал, что травмы получил прямо на рабочем месте.

По словам мужчины, его вызвали в кабинет генерального директора "Спаса" Бориса Корчевникова, где уже находились другие сотрудники телеканала. "Угрозы от Корчевникова посыпались прямо с порога... Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить...", – говорится в сообщении.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Янв 22, 2018 at 9:49 PST

О том, что именно стало причиной конфликта генерального директора и редактора архива не сообщается. Подробности произошедшего устанавливаются. Сам Борис Корчевников пока не прокомментировал обвинения своего подчиненного.

Напомним, Борис Корчевников стал генеральным директором телеканала "Спас" в мае 2017 года. Не все сотрудники благосклонно восприняли перемены в руководстве и попытки ведущего вдохнуть в проект новую жизнь.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Янв 3, 2018 at 9:36 PST

"У канала своя сложившаяся аудитория, иной темп, ритм, нежели на других федеральных каналах. Ожидания у нас были, что придет – и станет лучше, будет что-то новое. В итоге все скатилось на то, чтобы максимально сделать скандал, уйти в какие-то расследования с подробными кровавыми деталями – об убийствах, преступниках, с размазанными людьми по асфальту", – жаловался тогда один из работников телеканала в интервью изданию "Собеседник".

"Рейтинг, конечно важная вещь, но добиваться его подобными средствами на православном канале нельзя. В результате зрители звонят, пишут, жалуются, переключают канал "Спас" на другую кнопку", – добавил он.