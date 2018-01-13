Корчевников: Я сам себе противен

Ведущий программы "Судьба человека" на "России 1" Борис Кочевников рассказал, почему в 35 лет он все еще не женат. Оказывается, артист пережил большое предательство.



Сейчас Борис живет с мамой и не считает себя несамостоятельным человеком. По словам телеведущего, он уйдет из родительской квартиры, когда встретит свою вторую половинку.

"В Евангелии сказано: "Оставит отца и мать и прилепится к жене". Так что как только будет к кому прилепиться, перееду", – пояснил Корчевников.

При этом ведущий не зацикливается на поиске возлюбленной и считает, что нужный человек встретит его сам. Не исключает Борис и служебного романа. "Жизнь проходит на работе, поэтому, наверное, больше всего шансов встретить своего человека – это на работе", – цитирует "Собеседник" Корчевникова.

Возможно, на такое отношение к семейной жизни наложила отпечаток история, которая произошла много лет назад. "У меня есть жизнь до того, как я узнал Бога, и после этого. Вот в той жизни, до церкви, случались предательства – друзей, девушки, в которую был влюблен. Все банально", – начал было рассказ Корчевников, но все же решил обойтись без подробностей.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Дек 17, 2017 at 9:34 PST

При этом он ни о чем не жалеет, и даже во многом винит себя. "Можно пожалеть о поступках прежнего, о брошенных оскорблениях, о падениях. Но я смотрю на это и понимаю: вся моя прежняя жизнь была, наверно, и для того такой, чтоб я навсегда отучился осуждать других. Я сам себе в прежней жизни противен", – заключил телеведущий.