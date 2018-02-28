Розенбаума попросили из зала за непристойную песню

Александр Розенбаум стал гостем очередного "Квартирника у Маргулиса". В эфир НТВ эта программа выйдет в одну из суббот весны (следите за анонсами) в 00:25. Корреспондент Dni.Ru побывал на съемках и узнал от главного героя много интересного.

Александр Розенбаум – один из самых порядочных и умных артистов на нашей сцене. Вокруг его имени нет скандалов, он не пиарится за счет личной жизни, не ходит по ток-шоу и тусовкам. Зато ездит с бесплатными концертами по военным частям и тюрьмам. "Там живут люди, и им тоже нужно искусство, музыка, – признался артист. – Я только прошу, чтобы в зале не было сидящих по конкретным статьям. Не могу петь для всяких маньячил".

На сцене он работает с 1983-го. "За эти годы у меня не раз возникали проблемы из-за текстов песен, – рассказал автор-исполнитель. – Например, в одном городе администратор со словами "Белогвардейщина мне тут не нужна!" просто вышвырнула меня из зала из-за непристойной, на ее взгляд, казачьей песни, где я пел про шашки. В другом городе просили не петь "Стрелять так стрелять" – мол, как бы чего вышло..."

Были сложности и с органами госбезопасности. "КГБ заинтересовался мною, когда я учился на втором курсе в Первом медицинском институте в Ленинграде, – вспомнил Александр Яковлевич. – На студенческом концерте исполнил песню, которая и сегодня есть в моем репертуаре. На следующий день вызвали в ректорат, где меня уже ждал куратор из органов. Оказалось, на меня поступило аж три депеши в разные инстанции. Директор ДК "Красный выборжец", где я пел накануне, накатал следующее: "На сцену выскочил лохматый парень и стал кричать: "Мне не нужна Москва!" А я там всего лишь пел песню со словами "Мне не нужна Москва,/ Мне не нужна Одесса,/ Видеть бы мне дома/ В белых ночей завесе".

Упомянул исполнитель и о своей самой известной композиции "Вальс-бостон". "30 лет ее пою, надоело страшно! Говорю устроителям концертов, что у меня тысячи других песен, а они все эту просят и ведь бьют аргументом, с которым не поспоришь: народ любит. Помню, снимал квартиру возле Кремля. Поднимаюсь после концерта на четвертый этаж пешком – лифт не работал. Вдруг слышу на площадке ниже диалог: "Вон Розенбаум при параде пошел. Наверное, с работы..." – "Да, хорошая же у него работа – 30 лет петь одну песню!" – пошутил артист во время "Квартирника у Маргулиса".