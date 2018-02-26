Затейница Ани Лорак показала свое интимное место

Ани Лорак готовится к премьере шоу DIVA в Москва. А накануне важного события раскрыла некоторые подробности из жизни.

Во многих клипах Ани Лорак есть эротическая сцена в ванной. Многим поклонникам это кажется странным, но певица все логично объяснила. " Во-первых, ванна – это самое интимное место в доме. Мы там остаемся наедине с собой, и это очень трогательно., – улыбается артистка. – В первый раз в ванну я опустилась в клипе "Удержи мое сердце". Это была импровизация Алана Бадоева, режиссера клипа. Потом был клип с Эмином, и он говорит: "Ну ничего нет трогательнее, когда два человека в одежде в ванной, это было их место, а сейчас они расстаются, и надо сказать последние слова".

"А когда снимали "Новый бывший", Алан говорит: "Ты будешь играть шесть сумасшедших". И девочки, которые приходят, – это мои сущности. Женщина же вообще сложная натура. Её" сложно понять, она сама не всегда понимает, чего хочет. А здесь женщины такие немного не в себе приходят к врачу и рассказывают, как они докатились до такой жизни. И вот одна из них сидит в ванной", – рассказала затейница Ани.

Невозможно было пройти и мимо отношений Лорак с Филиппом Киркоровым. "Без него ничего не происходит в нашем шоу-бизнесе, а в моей жизни он сыграл и играет одну из главных ролей. – заявила Лорак во время он-лайн шоу "ОК на связи!" – Во-первых, он мой друг. И дружба, как вы знаете, завязалась в 2008 году на конкурсе "Евровидение". Мы завоевали "серебро" вместе, и тогда он впервые назвал меня "дива". Я как-то еще было не уверена в себе, я пела эту песню, она во мне просыпалась с его легкой руки, и кто бы мог подумать, что десять лет спустя DIVA будет назваться мое шоу, а песней Shady Lady я буду открывать свою программу. Филипп еще не видел шоу, он приедет в Санкт-Петербург меня поддержать. Он понимает профессию изнутри, он тот человек, который всегда волнуется, держит за меня кулаки. Я это чувствую, и большое ему за это спасибо."