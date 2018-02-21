Актриса Мария Берсенева изменилась до неузнаваемости

В Сети не узнали звезду российских сериалов Марию Берсеневу. Актриса выложила фото, на котором выглядит помолодевшей.

Актриса Мария Берсенева поделилась в Instagram фото, на котором выглядит очень юной. Актриса нанесла минимум макияжа и надела капюшон с ушками. Светлые тона снимка добавили нежности и чистоты в образ девушки.

Поклонники Берсеневой восхитились публикацией и одарили звезду хвалебными комментариями: "Маша -ты воплощение красоты!) я пищу от этого фото!) так сказочно получилось!) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Машунь! Скорее похожа на снежную королеву, стройная, сногсшибательно красива и холодна!", "Мария какая вы красивая! ! ! ! ! ! Доброго вечера вам и прекрасного настроения! ! ! !", "Взгляд полон, если не печали, то такого мудрого созерцания... Просто, как у Богоматери на иконах... Когда понимаешь все предстоящие тяготы жизни... Как ты умеешь передать только взглядом и мимикой такие глубокие переживания и, вроде бы, труднообъяснимые понятия!? Для меня загадка! Храни тебя Боже, Машенька!"

Публикация от Maria Berseneva (@berseneza) Фев 17, 2018 в 7:55 PST

Не все публичные фото звезды такие сдержанные. В 2010 году девушка снялась для журнала Maxim. Фотосессия вышла очень откровенной. Эротичное белье, шикарные формы, многозначительные взгляды и уже никто не сомневается: девушка отнюдь не скромница. Стоит отметить, что актриса не раз попадала в топ самых красивых женщин российского телеэкрана.

Мария обрела популярность после исполнения главной роли в сериале "Маргоша". По сюжету главный герой – бабник и шовинист – просыпается в теле женщины. Ему предстоит научиться быть леди и испытать все плюсы и минусы новой жизни. В 2017 году на российский экран вышел сериал "Майор и магия", где актриса также сыграла одну из главных ролей.