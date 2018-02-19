Маликов ужаснул обществом трясущихся женщин
На своей официальной страничке в социальной сети Twitter Дмитрий Маликов выложил ролик, на котором запечатлен среди не совсем одетых женщин, трясущих пятыми точками (то есть танцующих тверк). "Вчера очутился в компании трясогузок. захотелось сделать гифку ) вообщем, креативлю по полной, братцы!" – подписал публикацию певец.
Однако не все подписчики оценили юмор артиста по достоинству. "это отвратительно, Дмитрий... =/ целюлитный твэрг ((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Не каждый любит холодец из копыт", "И правда, трясогузки))) Боюсь даже представить, куда тебя еще может занести, креативный ты наш . Чет совсем сомнительная компания", "пост начался , а Вы пошлость показываете.... противно((((((( еще порядочного из себя строит", "точно трясогузки.... фу .. все целлюлитные... не водитесь с такой компанией ))))", "Ужасный ужас!!!" – высказались возмущенные подписчики.
Вчера очутился в компании трясогузок. захотелось сделать гифку ) вообщем,креативлю по полной, братцы ! pic.twitter.com/ip78iKEnbp— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 19 февраля 2018 г.
Ранее Дмитрий Маликов весьма повеселил публику роликами, в которых остроумно шутит. Однако особый ажиотаж вокруг популярного музыканта и исполнителя появился после того, как стало известно о рождении сына.
Напомним, сын у Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в конце января. Малыша подарила супругам суррогатная мать. Наследник певца родился в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга.
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