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Больной раком Успенский не может ходить

Эдуард Успенский. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Писатель Эдуард Успенский продолжает бороться с раком. Он не может ходить, однако надеется, что лечение поможет ему победить страшную болезнь.
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Очередной выпуск программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1" был посвящен бывшим участникам хора Виктора Попова. Андрей Малахов собрал в студии многих кумиров советских школьников. Тогда им помогли прогреметь на всю страну песни про персонажей книг Эдуарда Успенского – Чебурашку и Крокодила Гену.

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Для участия в съемках авторы шоу пригласили и самого писателя, однако он прийти не смог по состоянию здоровья. Успенский передвигается на инвалидной коляске. На ежедневные процедуры его возит дочь. Тем не менее, гости студии и телезрители смогли увидеть знаменитого детского писателя на экранах. Он рассказал о своем самочувствии.

"У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", – рассказал Эдуард Успенский.

Кроме того, он обратился ко всем, кто переживает за его здоровье. "Уважаемые люди, которые за меня переживают, я хочу пожелать вам здоровья. Всегда имейте рядом верных друзей. У меня есть близкие, и поэтому я как-то весело болею, легче все переношу. Давайте вместе дружно жить и выздоравливать", – пожелал писатель.

Несмотря на постоянные боли, вызванные болезнью, Эдуард Успенский продолжает с оптимизмом смотреть в свое будущее. Его поддерживает жена и дети. "Дело тянется довольно давно. Чем чаще мне удается вывернуться, тем больше вероятность, что вывернусь и в следующий раз", – рассказывал он раньше.

Автор: Геннадий Куприянов18 февраля 2018, 14:15
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