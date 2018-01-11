Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан
Прежде о певце Алексе Малиновском мало кто слышал. Он родился в Магадане, окончил столичный юридический институт, после чего поступил на факультет джаза и вокала в вуз искусств.
Но заговорили о нем как о певце вначале в Белоруссии и на Украине, где харизматичный парень участвовал в развлекательном шоу "Звездные танцы" и отборочном конкурсе на "Евровидение-2010". В России же карьера молодого исполнителя начала стремительно развиваться после музыкального проекта "Голос", в 2012-м, где его наставником был Дмитрий Билан. Примечательно, что на слепых прослушиваниях Александр Градский раскритиковал выступление молодого артиста.
Известность же певцу принесла не музыка, а недавнее интервью шоумена Рустама Солнцева. "Алекс Малиновский – любовник Коли Баскова, который типа его продюсер. Кроме огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли – бывшего партнера Анны Плетневой по "Винтажу" Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале "Россия". А толку никакого", – шокировал бывший участник "Дома-2".
После этих откровений резко вырос интерес интернет-пользователей к персоне молодого артиста. "Кто такой Алекс Малиновский", "С кем спит Малиновский", "Малиновский и Басков" – такие запросы получают сегодня поисковые системы. Но больше всего, судя по ним, народ интересует длина члена Алекса Малиновского.
Выяснить у него лично размеры сейчас проблематично – певец вместе с братом-близнецом отдыхает на Бали. На своей странице в социальной сети он регулярно хвастается местными красотами и своим атлетическим телом на фоне острова Малайского архипелага.
Алекс регулярно бросается в воды Индийского океана, чтобы насладиться флорой и фауной – он любит дайвинг. И местные жители любуются сложением Малиновского, когда он выходит на берег. Такой красоты они прежде не видели.
А грязный гей-скандал, в который артист невольно оказался втянут, стал для него, кажется, хорошим пиаром...
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