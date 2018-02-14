Витас во вздыбленных трусах пошалил перед камерой

Эксклюзив Интервью Билан обездвижен после авиакатастрофы Ан-148 За травлю Волочковой заплатили несколько миллионов Дом-2

Выбор читателей

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Осин пятый день находится без сознания
Извращенец Панин сношался на людях с любительницей свинга
Валерия вышла в свет без белья (фото)
Колдун погиб в авиакатастрофе Ан-148
партнеры
Среда 14 февраля
Лента новостей
18:00
Госдума помогает региональным бюджетам
17:50
Упавшая на рельсы метро 52-летняя москвичка погибла
17:50
"Аэрофлот" разрешил перевозить большие музыкальные инструменты в салоне
17:42
Олимпийскую чемпионку затравили за обжорство
17:15
Последний полет Ан-148 повторят в Подмосковье
17:09
Москвичей предупредили об аномалии века
16:54
В московском метро из-за пассажира произошел сбой
16:54
Россия и Армения будут выстраивать особые отношения
16:39
Педофилов в России ждет суровая кара
16:28
Как бороться с возрастными изменениями
15:58
Российские врачи сделали пациенту язык из руки
15:49
Россия и Армения укрепляют парламентские связи
15:45
Грандиозный фестиваль живого кино пройдет в Москве
15:36
Под Москвой мужчина изрезал облаявшего его пса (видео)
15:23
Россия забросила первую шайбу на Олимпиаде
15:15
Медальный зачет Олимпиады-2018
15:10
Российских фигуристов засудили на Олимпиаде
14:37
Двигатель Boeing 777 начал разваливаться в полете (видео)
14:36
Назван состав сборной России на первый хоккейный матч на Олимпиаде
14:26
В центре Москвы студента пришибло льдиной
14:16
Вяльбе отказалась спасать российский биатлон
14:02
Олимпиада под угрозой срыва: Пхенчхан накрыл мощный ураган
13:48
В Москве при обрушении строительных лесов пострадали рабочие
13:36
Предсказавший расстрел Николая II астролог пророчит России "море крови"
12:45
В России открестились от затравленных МОК спортсменов
12:34
Полиция поймала бомжа с 42 миллионами в карманах
12:34
Продажного Губкина пропесочили за близость с Цымбалюк-Романовской
12:33
Госдума запретила контактную притравку в России
12:32
Дуэт "Непара" снова гастролирует по России
12:08
Голая супермодель рухнула со скалы (видео)
11:52
Умер актер Юрий Войтов
11:44
Располневший Баста выглядит "отвратительным бегемотом"
11:41
Трамп вынудил Порошенко пасть в ноги Путину
11:34
"Плохой пацан" Панин похвастался безобразной оргией в День влюбленных
11:30
Закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ доработают
11:19
МОК спихнул на Россию вину за новый скандал
10:56
В сугробе под Москвой нашли тело младенца
10:31
Исинбаева родила сына
10:11
Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
09:59
Легендарные шоу Майкла Джексона и Уитни Хьюстон покажут в Москве
09:55
Гость из будущего прошел проверку на детекторе лжи
09:47
Муцениеце – влюбившемуся Прилучному: Либо я, либо она!
09:21
Лось-беглец сбил вертолет и умер
09:17
Чемпионка чудом избежала смерти на трассе в Пхенчхане (видео)
08:59
Двух москвичей задержали за вымогательство 12 млн (видео)
08:54
Порошенко нашел повод оборвать Путину телефон
08:53
Пугачеву ужаснул вид изуродованной Карауловой
08:34
Хваткая Цымбалюк-Романовская спелась с Белохвостиковой
08:27
МОК по ошибке затравил двух спортсменов из России
08:20
"Просто забыли включить обогрев": Ан-148 погубили пилоты
08:01
Какой вид спорта Вас интересует на Олимпиаде
07:56
В частном доме под Москвой найдены два трупа
22:00
Вызвавшая омерзение Бузова долизалась
21:59
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
21:51
Канадцу прислали ногу с вагиной вместо кроссовок
21:50
Грабитель с ножом отобрал у пенсионерки пустой пакет
21:33
За кого болеть на Олимпиаде
21:33
Цымбалюк: Свадьбы с Джигарханяном не было
21:22
Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе
20:51
"Это чудовищно": эксперты усомнились в версии МАК о крушении Ан-148
20:44
Больная раком мать Цымбалюк-Романовской отказалась от операции
20:33
Под Москвой пенсионер убил друга и выкинул тело на мусорку
20:08
Безумные регионы: гонки на "ватрушках" окончились смертью
20:08
15 февраля станет судьбоносным днем из-за затмения
19:56
BMW сбил девушку у церкви на северо-западе Москвы
19:42
Сын Елены Яковлевой не может найти место в жизни
19:11
Загадку трагедии Ан-148 решит лишь Украина
19:10
Курды и исламисты воюют в Сирии под контролем США
19:03
Народ молится о выздоровлении Елены Ваенги
18:41
Омерзительный флешмоб: женщины хвастаются обвисшей грудью
18:26
Специалист прошелся по новому детищу Галкина
18:09
Львы оставили от браконьера голову и кишки
17:59
Дочь Серова впала в бешенство после откровений о мертвом ребенке
17:53
Чем восхищает Руза
17:52
"Единая Россия" поддерживает волонтеров
17:44
Пилоты жаловались на проблемы перед крушением Ан-148
17:31
Россиянам напомнили о длинных выходных
17:11
Вяльбе кричала и колотила подругу после бронзы россиянки
17:10
Катя Семенова о предательстве мужа и отравлении
17:03
К юбилею Победы в Москве установят самое большое в мире Красное Знамя
16:40
Сморкающийся в пятитысячную купюру юный футболист возмутил россиян
16:34
Данные черных ящиков Ан-148 спрятали от россиян
16:30
Звезда "Голоса" готовит посвящение Муслиму Магомаеву
16:29
Правила макияжа для романтического свидания
16:14
Признаки и причины любовной зависимости
16:08
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
15:53
Обескровленная сборная лыжников принесла две медали России
15:52
Яценюк грозит России международным судом
15:52
Похотливые участницы "Дома-2" подрались из-за смазливого любовника
15:49
Путину принесли алмазы
15:38
Избившему DJ Smash грозит тюрьма
15:35
Стала известна главная причина крушения Ан-148
15:27
Порошенко победил Саакашвили
15:26
Ургант решил ответить побежавшему в суд Кашпировскому
15:11
Прогноз рейтинга ГК "Пионер" изменился на позитивный
15:10
Маликов обратился к красавице-дочке с неожиданной просьбой
14:56
Робота-собаку научили принимать гостей (видео)
14:48
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
14:44
Сотни неисправностей: о проблемах Ан-148 было известно до трагедии
14:44
Дима Билан обездвижен после авиакатастрофы Ан-148
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян о бывших женах: Все эти бабы, пусть они все сдохнут!
Цымбалюк-Романовская поймала Власову на лжи и подлоге
Извращенец Панин сношался на людях с любительницей свинга
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Хваткая Цымбалюк-Романовская спелась с Белохвостиковой
Вызвавшая омерзение Бузова долизалась
Шоу-бизнес

Витас во вздыбленных трусах пошалил перед камерой

Витас. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Поклонники в восторге от достоинства певца. Ведь возбужденный член он прежде не показывал.
прочитано 1799 раз

Лучший подарок для девушки в День святого Валентина – внимание любимого. Поэтому Витас решил порадовать сразу всех своих поклонниц. На своей странице в социальной сети Instagam он опубликовал очень откровенное фото. Лица на снимке не видно, но зато можно рассмотреть голые ноги и смешные трусы певца, украшенные портретом Губки Боба из одноименного мультфильма. 

ПО ТЕМЕ

Как живет забытый певец Витас

Витас занялся странным делом ради детей

 Виталий Владасович Витас (Грачев)

Виталий Владасович Витас (Грачев) Певец

"Интима нет", – гласит надпись на исподнем. Но, судя по тому, как вздыблено на певце белье, к интиму он всегда готов. "Присаживайтесь", – подписал Витас провокационное фото. Правда, не уточнил – на себя сверху или на диван рядом. 

Поклонники оценили внушительное достоинство певца. "Молодец, 5 баллов, ты всех шокировал! Умничка, ты лучший! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо за такой подарок, это просто шедевр", "Просто праздник какой-то", "С удовольствием...если б рядом быть бы", "Норм так всех с днем влюбленных поздравил. Не понятно, в труханах, есть там на что присесть, или нет", "Каков шалун перед камерой", – комментируют поклонники.

Как писали Dni.Ru, Витас живет безбедно. В своем аккаунте артист регулярно публикует фото из самолетов, причем он путешествует бизнес-классом, демонстрирует одежду и аксессуары известных мировых брендов. А еще артист часто размещает фото больных детей с призывом помочь, а в дальнейшем – и благодарности за помощь. Но фото эрегированного члена он решил выложить впервые. 

Автор: Иван Губкин14 февраля 2018, 16:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кого из звезд ждет счастье в 2018 году

567

комментарии

Политика

Трамп вынудил Порошенко пасть в ноги Путину
Яценюк грозит России международным судом
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс
В Крыму активизировались украинские шпионы

Шоу-бизнес

Что случилось с внешностью Настасьи Самбурской
58-летний Харатьян выглядит как мальчик
Бузова разочаровала пошлым клипом с "самым красивым преступником"
Витас во вздыбленных трусах пошалил перед камерой

Проишествия

Двигатель Boeing 777 начал разваливаться в полете (видео)
"Просто забыли включить обогрев": Ан-148 погубили пилоты
Львы оставили от браконьера голову и кишки
Бомбу пронесли с почтой: эксперты настаивают на взрыве на борту Ан-148

Lifestyle

Мединский нажаловался на "50 оттенков"
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
Шоу-бизнес

Народ молится о выздоровлении Елены Ваенги

Муж показал больную супругу
Шоу-бизнес

Хваткая Цымбалюк-Романовская спелась с Белохвостиковой

Актриса во всем поддержала киевскую пианистку
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская впервые созналась в подлом обмане Джигарханяна

Вскрываются все новые и новые подробности скандала
Спорт

Российских фигуристов засудили на Олимпиаде

Тренер Алексей Мишин прокомментировал результаты выступлений

Гороскоп

Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе
15 февраля станет судьбоносным днем из-за затмения
Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля
Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля

Фоторепортажи

Омерзительный флешмоб: женщины хвастаются обвисшей грудью
Как покорившие Запад супруги принесли России неожиданную награду
Бузова в камуфляже занялась любовью
Барановская показала подросших детей

Спорт

Вяльбе отказалась спасать российский биатлон
Олимпиада под угрозой срыва: Пхенчхан накрыл мощный ураган
В России открестились от затравленных МОК спортсменов
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Безумные регионы: гонки на "ватрушках" окончились смертью
Забивший бывшую жену до смерти таксист погиб в ДТП при попытке побега
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
Спасенный мужчина пытался задушить женщину-полицейского (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru