Витас во вздыбленных трусах пошалил перед камерой

Поклонники в восторге от достоинства певца. Ведь возбужденный член он прежде не показывал.

Лучший подарок для девушки в День святого Валентина – внимание любимого. Поэтому Витас решил порадовать сразу всех своих поклонниц. На своей странице в социальной сети Instagam он опубликовал очень откровенное фото. Лица на снимке не видно, но зато можно рассмотреть голые ноги и смешные трусы певца, украшенные портретом Губки Боба из одноименного мультфильма.

"Интима нет", – гласит надпись на исподнем. Но, судя по тому, как вздыблено на певце белье, к интиму он всегда готов. "Присаживайтесь", – подписал Витас провокационное фото. Правда, не уточнил – на себя сверху или на диван рядом.

Поклонники оценили внушительное достоинство певца. "Молодец, 5 баллов, ты всех шокировал! Умничка, ты лучший! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо за такой подарок, это просто шедевр", "Просто праздник какой-то", "С удовольствием...если б рядом быть бы", "Норм так всех с днем влюбленных поздравил. Не понятно, в труханах, есть там на что присесть, или нет", "Каков шалун перед камерой", – комментируют поклонники.

Публикация от Vitas (@vitasroom) Фев 14, 2018 в 1:28 PST

Как писали Dni.Ru, Витас живет безбедно. В своем аккаунте артист регулярно публикует фото из самолетов, причем он путешествует бизнес-классом, демонстрирует одежду и аксессуары известных мировых брендов. А еще артист часто размещает фото больных детей с призывом помочь, а в дальнейшем – и благодарности за помощь. Но фото эрегированного члена он решил выложить впервые.