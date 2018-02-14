Озверевший любовник жестоко избил эскортницу из "Дома-2"

Марданшин в ярости швырнул подругу на землю. Он был готов забить ее насмерть, да друзья оттащили.

Новость о том, что участница реалити-шоу "Дом-2" Марго Овсянникова занималась проституцией, стала шоком не только для поклонников проекта, но и для любовника эскортницы Саймона Марданшина. Она, напомним, прошла проверку на полиграфе, который показал, что красотка брала деньги за секс. Именно на эти средства и были куплены квартира и машина, а также сделан ряд косметологических процедур.

После этих новостей и развратных снимков Марго, которые появились в Сети, ее отношения с бойфрендом разладились. Настолько, что он жестоко избил ее. Судя по видео, которое сняли камеры телепроекта "Дом-2", озверевший Саймон был готов если не убить, то изувечить Марго. Он с такой силой и ненавистью швырнул ее на землю, что даже удивительно, как девушка ничего не повредила себе.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Фев 14, 2018 в 12:26 PST

"Его надо выгонять ! Достал этот псих! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Когда в первый раз увидела пару Саймон и Марго, подумала, что ребята действительно любят друг друга. Сейчас Марго непробиваемая – нет извинений нет раскаяния, одна фальш. А Саймону больше Лена подходит, смотрятся гармонично. Если бы не ее ржачный смех, пара была бы супер", "Психически больной, ненавидящих всех, гоните его, пока беды не наделал!", "Смотрю и просто поражаюсь: а если бы силы не рассчитал и швырнул бы посильнее! Да какое он вообще права имеет поднимать руку на девушку, ее мама рожала не для того что бы какой-то дебил поднимал руку на нее. Он становится опасным для общества", – возмущены поклонники шоу. Они требуют убрать его из проекта, где вообще-то строят любовь.