Цымбалюк-Романовская поймала Власову на лжи и подлоге

Молодая пианистка считает, что бывшая жена Джигарханяна хочет обманом отнять честно нажитое имущество. Сдаваться красавица-киевлянка не намерена.

"Шла 458-я серия суперсериала "Виталина и Армен". Страна не выносит перерывов между сериями. На твоей стороне 87 процентов всех зрителей. Держись, Виталиночка!" – такая запись появилась на странице Виталины Цымбалюк-Романовской в социальной сети Facebook.

Не проходит и дня без нового витка скандала, которым страна живет уже четыре месяца. Шокирующие откровения друзей, возмутительные заявления Элины Мазур – бывшей товарки киевской пианистки, бессовестные обвинения Армена Джигарханяна... В России, кажется, нет других забот.

А тут еще бывшая жена актера Татьяна Власова активизировалась – круглосуточно поливает помоями несчастную красавицу-хохлушку. "Мои сторонники считают, сколько лет прожила Татьяна Сергеевна с Арменом Борисовичем. Сегодня предлагаю всем любителям логических умозаключений и правдивости проанализировать и помочь, наконец, нашим уважаемым оппонентам посчитать, сколько лет жизни отдала Виталина своему мужу!" – улыбнулась Цымбалюк-Романовская. И привела очередное интервью Власовой, где та охала: "Разве я заслужила к себе такого отношения почти за 50 лет службы этому человеку?!" "Давайте от 1998 года вычтем 1967 год начала совместной жизни. Получается 31 год", – предложила пианистка. И, кажется, она права.

Объяснила Цымбалюк-Романовская и мотивы, которые толкают Власову на ложь и подлог: "Надо же и мое забрать (имущество. – Прим. ред.) – не только свое вернуть обманом. Просто люди не поняли, что сейчас не 1990-е и все по закону. Будем стараться по закону защищаться как можно. Я верю в наш закон".

"Ну и наглость у людей! Просто беспредельная наглость и изворотливость. Она, конечно, лживая и неприятная женщина, но автор аферы, конечно, не она. Ее направляют и очень настойчиво. Степан? Армянский друг? Кто-то еще?" – возмущена подруга пианистки поступками Татьяны Власовой, ее сына и Артура Согомоняна, который стал правой рукой Армена Джигарханяна.