Вид полуголой Новиковой вызвал вопросы

Ксения Новикова порадовала подписчиков новой фотографией. Бывшая солистка "Блестящих" поразила поклонников прекрасной формой.

Снимок, который появился в Instagram певицы, сделан во время отдыха в Африке, на острове Занзибар. Как сообщает teleprogramma.pro, Новикова нежится на пляже вместе со своим мужем, бизнесменом Алексеем Сорокиным. На фотографии Новикова позирует в купальнике, который позволяет рассмотреть ее точеную фигуру. Публикация вызвала бурю эмоций у подписчиков Ксении. Поклонники засыпали ее комплиментами.

"Невозможно оторвать взор🧜‍♀️ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Невыносимо красиво ❤", "Невыносимо на это смотреть...море солнце и красивая девушка. Это бездушно с Вашей стороны!))))", "Ксения, Ваш купальник подобран под воду. Какая красота... и Вы, и природа, и вода...", "Стройняшка 👍🏽👍🏽👍🏽😘😘😘", "Какая сладкая морская нимфа!!!", "Красоточка! Фигурка 💣💣💣", "Русалка", "Богиня вы к нам по делам? Или как?!" – писали комментаторы.

Публикация от Ксения Новикова (@novikovaofficial) Фев 1, 2018 at 12:48 PST

Отметим, что не все публикации Ксении Новиковой пользуются таким успехом. Так, в январе 2017 года она выложила в Instagram фотографию своего лица крупным планом. Кадр мгновенно стал причиной дискуссии в комментариях и сильно подпортил певице настроение. Некие девушки придрались к щекам артистки, заподозрив ее в злоупотреблении пластикой. Кто-то увидел в скулах Новиковой филлеры, а кому-то и вовсе показалось, что выражение лица у певицы будто застывшее, все время одинаковое.

Публикация от Ксения Новикова (@novikovaofficial) Янв 31, 2018 at 12:02 PST

Ксения вспылила и удалила злобные комментарии. В качестве доказательства, что пластики не было, Новикова обнародовала портреты своих сыновей. Щеки у них один в один как у мамы, что ее полностью оправдывает.

"Фото специально для тех, кто кудахтал под моим прошлым постом о том, что я чего-то там себе в скулы напихала!)😹 и что и не узнают-то меня, бедные.... обычно я не реагирую на подобный бред, но надоело прям!!!! – не стала сдерживать эмоции исполнительница. – Аж удалила комменты эти сперва . А потом пожалела! Так что мой "ответ Чемберлену" здесь!!!"