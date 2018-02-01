Похорошевшая вдова Державина прильнула к молодому
С момента смерти народного артиста России Михаила Державина прошло ровно три недели. Все это время репортеры изучали жизнь покойного актера – сколько жен, сколько детей, сколько квартир. На федеральных каналах Мих Миху, как его ласково называли друзья, было посвящено уже несколько эфиров. На очереди – авторская программа Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия".
Она названа так по написанному в 1956 году рассказу Михаила Шолохова, в котором шла речь о непростой доле потерявшего родных и прошедшего нацистский концлагерь шофере Андрее Соколове. В передаче Бориса Корчевникова речь тоже идет о жизненных перипетиях. Героиней очередного выпуска стала вдова Михаила Державина Роксана Бабаян.
Певица всегда выглядит безупречно, вот и на съемках она казалась цветущей, красивой, похорошевшей, помолодевшей, веселой. Но это лишь фантик, устоявшееся правило, согласно которому артист обязан выглядеть безупречно и излучать позитив. Мало кто знает, что на самом деле происходит сегодня в душе у Бабаян, как она переживает смерть любимого человека, с которым прожила почти 40 лет. Никто ведь не видит ее слез, которых уже нет, – все выплакала.
В программе Роксана рассказала, каким был Михаил Державин, раскрыв его с неожиданной стороны. Привычки мужа, семейные традиции, история знакомства – 71-летняя Роксана была предельно откровенна с 35-летним Борисом Корчевниковым. А в конце съемки буквально прильнула к нему для памятной фотографии.
Ее толкнули за оградительную линию
Бандеровец Захар Май не брезгует гастролями по России
Чемпионка винит в ситуации вокруг Игр руководство страны
Мальчик остался в день рождения без отца