Жена рвется к внезапно попавшему в больницу Лещенко

Новости об экстренной госпитализации Льва Лещенко не на шутку испугали поклонников артиста. Однако близкие певца, да и он сам, настаивают, что все в порядке. Тем не менее, жена Лещенко поспешила навестить супруга.

О том, что Лев Лещенко прямо с концерта был экстренно доставлен в больницу, появилась вечером 8 декабря. Как рассказал концертный директор Олег Дмитриев, артист сам решил провериться из-за сильной усталости. "Мы две ночи без сна из-за концертов, два перелета", – цитирует его РИА ФАН.

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По совам Олега Дмитриева, Лев Лещенко сам принял решение остаться в больнице на ночь. "Сейчас жду звонка", – добавил концертный директор.

А вот жена певца Ирина Лещенко решила, что дело требует ее личного присутствия. "Сейчас еду к нему", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда". Она тоже утверждает, что поводов для беспокойства нет. "Чувствует себя неплохо, все нормально, все отлично", – подчеркнула Ирина Лещенко.

Со словами успокоения к поклонникам артиста обратился и его друг Владимир Винокур, который успел поговорить с певцом с утра. "Просто почувствовал себя неважно, но уже все нормально. Сейчас на обследовании", – заметил он.

Наконец, на связь вышел и сам Лев Лещенко. "Я чувствую себя нормально", – объявил он и добавил, что не собирается отменять запланированное на 10 декабря выступление в Кремле. "Завтра буду петь на концерте памяти Шаинского", – цитирует его РИА Новости.