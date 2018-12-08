Как символично: внезапная смерть добила сломленную Собчак

Ксения Собак, вероятно, переживает не самый простой период в своей жизни, как минимум в эмоциональном плане. Еще недавно знаменитости пришлось вспоминать насилие, с которым она когда-то столкнулось, а теперь телеведущая узнала о том, что умерла правозащитница Людмила Алексеева.



прочитано 11695 раз