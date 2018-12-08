Как символично: внезапная смерть добила сломленную Собчак
Собчак эмоционально отреагировала на это трагическое известие. Она разразилась постом на своем Telegram-канале.
"Пока писала о форуме, пришла печальная новость о смерти старейшей правозащитницы Людмилы Михайловны Алексеевой. Как символично, что умерла она в день гражданского форума... Светлая и добрая память ей!", – заявила Собчак. Судя по всему, телеведущая и экс-кандидат в президенты России настолько потрясена смертью правозащитницы Алексеевой, что принялась искать символизм в этом событии.
Ранее стало известно о том, что в Москве на 92-м году жизни умерла правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Уточняется, что она скончалась в палате московской ГКБ №15.
Правозащитница Алексеева являлась одним из основателей Московской Хельсинкской группы. А с 1996-го года Людмила Михайловна была ее председателем.
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