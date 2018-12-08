Заявившую о сексуальных домогательствах Варлей обвинили в грязном пиаре

Мода обвинять известных личностей в сексуальных домогательствах добралась и до России. Судя по всему, отечественные звезды на закате карьеры осознали, что это наиболее легкий путь к созданию шума вокруг своей персоны.

Отрадно, что история с обвинением режиссера Леонида Гайдая в нарушении неприкосновенности мгновенно вызвала возмущение у россиян. Дело в том, что подобными трюками неприхотливую публику уже не проведешь.





На этом и попалась Наталья Варлей, которая последнее время будоражит общественность громкими заявлениями. Свое мнение по данному поводу высказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.





"Послушайте, это выглядит просто стыдно. Две артистки пожилого возраста, безусловно очень известные, развели такую медийную склоку. Это у нас таким образом поддержали американское движение #MeToo что ли? Зря! Мы уже привыкли к тому, что на ТВ бесстыдно полощут грязное белье уже умерших кумиров прошлого, но чтобы добровольно вот такую дискуссию затевать – это уже перебор", – заявил он. При этом собеседник "Дни.ру" удивился тому, что актриса Нина Гребешкова зачем-то ответила на выпад Варлей.









"Я далек от мысли, что Гайдай был примерным мужем, да и дело не только в этом. Уже и так благодаря ТВ измазали в грязи много любимых артистов, а тут добровольно на всю страну еще и любимого режиссера прошлого макают в нее", – сказал Манукян. Специалист выразил надежду, что из этой истории не сделают "многосерийный сериал" на ТВ не начнут снимать его в одном из скандальных шоу.





Ранее 71-летняя Наталья Варлей, которая снялась в легендарной советской комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" выпустила автобиографичную книгу, в которой обвинила покойного Леонида Гайдая в сексуальных домогательствах. Вдова режиссера, актриса Нина Гребешкова прокомментировала обвинения Варлей в адрес ее покойного мужа.





"Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком ********* копаетесь?", – заявила Гребешкова. Артистка добавила, что не читала скандальную книгу Варлей.



