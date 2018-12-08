Звезда "Дома-2" о состоянии Серова: он прикован к инвалидному креслу

Известный певец Александр Серов отменил один из своих ближайших концертов. Поклонники в замешательстве. Особенно если учесть, что у них на руках остались купленные билеты.



Поклонники стали интересоваться, что же случилось с их любимцем. Многие вспомнили, что в последнее время певца постоянно обвиняла в сексуальных домогательствах экс-участница "Дома-2 Дарья Друзьяк, передает Teleprogramma.pro.

Бытует мнение, что девушка довела исполнителя и у него начались проблемы со здоровьем. Однако Друзьяк рассказала, что знает причину отмены концерта. По ее словам девушки, певец сейчас травмирован. "Он прикован к инвалидному креслу", – заявила Дарья.

Ранее в УВД города Красногорска Московской области прошла очная ставка между певцом Александром Серовым и экс-участницей шоу "Дом-2" Дарьей Друзьяк. И уже сегодня, 5 декабря, девушка, которой, к слову, грозит тюрьма, стала участницей шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

За скандалом вокруг народного артиста Александра Серова уже несколько месяцев наблюдает вся страна. Дарья Друзьяк заявила, что певец изнасиловал ее и насильно удерживал в квартире.

Блондинка рассказывала, что в результате этой связи она забеременела, однако позже выяснилось, что в положении она не была. В ответ Серов написал заявление в Следственный комитет. Он обвинил девушку в краже внушительной суммы денег.