"У нее климакс": вдова великого режиссера врезала Варлей за дерзкие нападки

Недавно 71-летняя Наталья Варлей, которая снялась в легендарной советской комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" выпустила автобиографичную книгу, в которой обвинила покойного Леонида Гайдая в сексуальных домогательствах. Вдова режиссера, актриса Нина Гребешкова прокомментировала обвинения Варлей в адрес ее покойного мужа.



"Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком ********* копаетесь?", – заявила Гребешкова. Артистка добавила, что не читала скандальную книгу Варлей.

По словам Нины Павловны, чтобы прояснить ситуацию, нужно обращаться к самому, но "он уже помер двадцать пять лет тому назад", передает "Говорит Москва". "Мне это неинтересно", – резюмировала Гребешкова.

Ранее Наталья Варлей дала откровенное интервью. Артистка вспомнила о том времени, когда в одночасье лишилась всех накоплений.

В свое время дефолт больно ударил по многим российским семьям, не прошел он и мимо знаменитостей. Легендарная актриса, звезда фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Наталья Варлей лишилась всех накоплений. По словам артистки, на протяжении долгих лет она мечтала о загородном доме, на покупку которого откладывала все заработанные деньги. Дефолт перечеркнул планы.

"Разговоры о том, что будет дефолт, ходили давно, но с экранов телевизоров экономисты клялись, что никаких реформ не будет, что просто кому-то выгодно сеять панику. А за два дня до дефолта известили, что реформа все-таки будет. Честно говоря, мы ничего не поняли. Все бросились скупать все подряд в магазинах, а там уже практически ничего не осталось. В сберкассах стояли километровые очереди", – вспомнила Варлей.

