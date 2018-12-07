Мишулина обвинила Еремеева в пропаганде фашизма

Тимур Еремеев – хладнокровный и расчетливый человек. К своей цели он идет по трупам – зная при этом, что не является сыном Спартака Мишулина. Кроме того, заявила дочь известного советского актера, Тимур пропагандирует фашизм.

За Тимуром Еремеевым стоит какая-то сила, уверена Карина Мишулина. Дочь Спартака Мишулина поделилась деталями противостояния с Тимуром, который называет себя сыном великого актера, в интервью члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогеру Вадиму Манукяну.

Скандальная история знакома зрителям программы Первого канала "Пусть говорят". Карина уверяет, что ее с матерью долго уговаривали придти на передачу, обещая солидное вознаграждение. В конце концов пригрозили: если не придут – то эксперты признают Тимура сыном Мишулина. И лишь тогда женщины согласились – по словам Карины, чтобы рассказать людям правду.

Однако, как утверждает Мишулина, открыть правду оказалось не так легко. Результаты ДНК-экспертиз, которые были сделаны за время долгого скандала, по словам Карины, были фальшивыми, при их проведении были нарушены все возможные правила. Она убеждена, что Первый канал принял сторону Еремеева - и даже нашла в соцсетях фотографию, где Тимур запечатлен на отдыхе с двумя сотрудницами телеканала.

"И самое ужасное, что я выяснила недавно: он состоит в музыкальной группе Royal Sugar Balls, в которой на 9 Мая в фашистской форме с упоением поет сомнительные песни и "зигует" в честь Адольфа Гитлера. А ведь Еремеев – сотрудник театра Российской армии! Это вызывает массу вопросов. Ведь фактически фальшивый сын Спартака Мишулина пропагандирует фашизм!", – цитирует интервью Мишулиной эксперту Вадиму Манукяну РИА ФАН.

В прошлом году, по словам Карины, Тимур впервые принял участие в шествии "Бессмертного полка" на 9 мая. При этом, как утверждает актриса, он нес портрет офицера люфтваффе. При том, что его дед – герой Великой Отечественной войны.

Карина Мишулина – дочь народного артиста России Спартака Мишулина, который скончался в 2005 году. Актриса поддержала появившуюся в Интернете петицию о закрытии скандальных ток-шоу – в частности, программы "Пусть говорят" на Первом канале. Одна из причин – ее претензии к руководству этой передачи. Она обвиняет программу в обмане и шантаже, а также в пиаре актера Тимура Еремеева.